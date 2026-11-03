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Política

Corte Suprema pide a Asosejud aclarar si negocia recuperación de $2,3 millones pagados por concierto de Snoop Dogg

El pleno pidió detalles sobre la demanda contra Don Stockwell, los mecanismos de control de las inversiones y las eventuales negociaciones para recuperar los recursos

Además de exigir explicaciones a la Asosejud sobre la recuperación del dinero invertido en el concierto de Snoop Dogg, los magistrados acordaron nombrar un representante del Poder Judicial ante la asociación, con voz, pero sin voto.
Además de exigir explicaciones a la Asosejud sobre la recuperación del dinero invertido en el concierto de Snoop Dogg, los magistrados acordaron nombrar un representante del Poder Judicial ante la asociación, con voz, pero sin voto. FREDERIC J. BROWN
Lucía Astorga

La Corte Plena acordó solicitar explicaciones adicionales a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) sobre la inversión de $2,3 millones que realizó en el concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, cancelado posteriormente, y las gestiones que ha emprendido para recuperar esos recursos.

El requerimiento fue efectuado el lunes, tras conocer un informe remitido el 19 de octubre por la junta directiva de Asosejud, en el que justificó la operación como una inversión temporal que esperaba recuperar en un plazo corto y con ganancias significativas.

Los magistrados pidieron aclarar cuáles son las pretensiones de la demanda civil que la asociación presentó contra el productor del espectáculo, Don Stockwell, y si cuenta con un comité encargado de analizar los riesgos de sus inversiones.