La Corte Plena se apartó este lunes del criterio de la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala I, y concluyó que el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Laura Fernández para reformar las competencias de la Contraloría General de la República y modificar la Ley General de Control Interno, sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

Los magistrados respaldaron las posiciones contrarias que expusieron los compañeros de Rojas en la Sala I, Carlos Zamora y Jorge Leiva, quienes advirtieron sobre las consecuencias de la reforma para los mecanismos de fiscalización, auditoría y control interno de la institución.

En la votación, 10 magistrados se pronunciaron en contra de acoger el informe de Rojas, cinco se abstuvieron y uno votó a favor de respaldarlo. Con esta decisión, la iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.722, requerirá el respaldo de al menos 38 diputados para ser aprobada si la Asamblea Legislativa decide apartarse del criterio de la Corte, según lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.

Entre los principales cambios del expediente 25.722, están la eliminación de las potestades de control de eficiencia de la Contraloría, la delimitación de las funciones de las auditorías internas y la prohibición de que las investigaciones del órgano contralor suspendan por sí mismas la ejecución de actos y contratos estatales.

La Corte rechazó el informe de la magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala I, en el que concluyó que la reforma no afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial. (Rafael Pacheco Granados)

El criterio de Rojas reconocía que la reforma introduce cambios importantes en las funciones de fiscalización y en el trabajo de las auditorías internas. Sin embargo, consideró que esas modificaciones no equivalían a una afectación de la organización y el funcionamiento judicial en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Rojas explicó que el proyecto busca reducir las facultades actuales de la Contraloría para concentrar su fiscalización en el control de legalidad y el resguardo de los fondos públicos, con restricciones a su intervención en asuntos de oportunidad y conveniencia de las decisiones administrativas.

En ese sentido, señaló que la iniciativa también modifica de manera significativa la Ley General de Control Interno, al cambiar los objetivos del sistema, delimitar la valoración de riesgos institucionales y redefinir el ámbito de actuación de las auditorías internas.

La magistrada indicó que los criterios técnicos de la Auditoría Judicial, la Oficina de Control Interno y el Departamento Financiero Contable advertían posibles consecuencias para la cobertura de fiscalización, la planificación estratégica y operativa, el universo auditable, las metodologías de evaluación de riesgos y los servicios preventivos que actualmente desarrolla el Poder Judicial.

No obstante, sostuvo que la Auditoría Judicial cuenta con un régimen jurídico especial, establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no es objeto de modificación expresa en el proyecto.

También recordó que ante una consulta anterior sobre la primera versión de la denominada Ley Jaguar, expediente 24.364, la Corte Plena había concluido que aquella iniciativa no afectaba la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial. A su criterio, la propuesta actual presentaba similitudes con aquella reforma.

Zamora señala cinco afectaciones

El magistrado Carlos Zamora (centro), de la Sala I, expuso cinco aspectos que, en su criterio, justifican que la Corte declare afectación en organización y funcionamiento del Poder Judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Uno de los criterios contrarios al informe de Rojas fue expuesto por el magistrado Carlos Zamora, de la Sala I, quien identificó cinco razones por las cuales, en su criterio, la iniciativa incide directamente en la estructura de control y administración de la institución.

La primera es que la reforma desnaturaliza la Auditoría Judicial, al sustituir sus funciones actuales por una fiscalización concentrada exclusivamente en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos autorizados. Según su análisis, esto convertiría a un órgano adscrito a la Corte Plena en una oficina de revisión contable.

El segundo punto es que la propuesta neutraliza las potestades preventivas de la auditoría. Zamora señaló que los cambios a los artículos 1 y 12 de la Ley General de Control Interno restringen su actuación al resguardo de los fondos públicos y le impiden abarcar, ordenar o recomendar asuntos propios de la administración activa.

El tercer argumento se relaciona con el sistema de valoración de riesgos institucionales (SEVRI). El magistrado advirtió que la reforma podría trasladar funciones de control de riesgos operativos a la Oficina de Control Interno y a la Oficina de Cumplimiento, dependientes jerárquicamente de la administración activa.

A su juicio, esto sustituiría un mecanismo de fiscalización independiente por uno que dependería de las mismas instancias administrativas sujetas a control, lo que alteraría los contrapesos internos del Poder Judicial.

Como cuarto punto, Zamora señaló que la modificación al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría trasladaría a los tribunales contencioso-administrativos la responsabilidad de ordenar la suspensión de actuaciones administrativas que actualmente pueden ser objeto de medidas cautelares de la Contraloría.

El proyecto establece que las investigaciones del órgano contralor no podrán suspender la ejecución de estudios, análisis, actos o contratos del Estado y que esa suspensión solo podrá efectuarse mediante una orden judicial.

Para Zamora, esto obligaría a judicializar de inmediato las solicitudes de medidas cautelares en materia de contratación pública, con consecuencias para la carga de trabajo y la operación de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Finalmente, cuestionó que se utilice como precedente el análisis de la primera Ley Jaguar. Argumentó que aquella iniciativa se concentraba principalmente en las competencias de un órgano externo, la Contraloría, mientras que el expediente 25.722 también reforma nueve artículos de la Ley General de Control Interno e interviene directamente en la estructura y las funciones de órganos internos del Poder Judicial.

Leiva advierte pérdida de controles preventivos

El magistrado Jorge Leiva, de la Sala I, criticó la supresión de los controles previos en la fiscalización de las actuaciones de la administración pública. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El magistrado Jorge Leiva, también de la Sala I, coincidió en que la iniciativa afecta el funcionamiento judicial, particularmente por la eliminación de mecanismos de control previo y de advertencia que permiten corregir actuaciones administrativas antes de que se concreten.

Leiva explicó que el modelo costarricense de fiscalización combina las funciones de la Contraloría con las de las auditorías internas de cada institución. Estas últimas, dijo, cumplen un papel preventivo al advertir a las autoridades cuando una actuación podría contravenir el ordenamiento jurídico.

El magistrado sostuvo que ese mecanismo permite a los jerarcas corregir decisiones antes de que se ejecuten y deriven en eventuales procedimientos disciplinarios, investigaciones sobre el uso de fondos públicos o procesos de anulación.

Leiva manifestó que, desde su posición como jerarca judicial, considera importante recibir esas advertencias oportunamente para corregir posibles irregularidades.

El magistrado también señaló que la reforma suprime la posibilidad de realizar auditorías operativas y deja únicamente las financieras. Explicó que estas últimas se concentran en el dinero, mientras que las operativas permiten verificar que las actuaciones institucionales se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico.

Leiva advirtió que la eliminación de esas herramientas podría provocar que las instituciones detecten las irregularidades cuando ya se hayan concretado las decisiones, lo que aumentaría la posibilidad de enfrentar procedimientos disciplinarios y procesos judiciales.