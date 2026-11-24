La Contraloría General de la República (CGR) se opuso al proyecto de ley 25.722, impulsado por el gobierno de Laura Fernández, que propone reformar la Ley Orgánica del ente fiscalizador y la Ley General de Control Interno. La institución advirtió que algunas de las medidas retoman restricciones similares a las que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales durante el trámite de la denominada “ley jaguar”.

“Por las afectaciones técnicas y las objeciones constitucionales desarrolladas en este análisis, esta Contraloría emite el presente criterio y manifiesta su oposición al proyecto”, externó en un criterio remitido a la Asamblea Legislativa el 23 de noviembre.

De acuerdo con la Contraloría, la iniciativa debilita sus potestades de fiscalización y retoma cambios que ya fueron declarados inconstitucionales durante el trámite de las distintas versiones de la denominada “ley jaguar”, promovida por la administración de Rodrigo Chaves.

Igualmente, alertó que la propuesta va más allá de delimitar las responsabilidades de la Administración activa y los órganos fiscalizadores, como plantea el Poder Ejecutivo. Según la institución, las reformas inciden “tanto en el control que deben ejercer las propias instituciones sobre su gestión, como en la función de las auditorías internas y las potestades de fiscalización de la CGR”.

Ese alcance general y sus efectos sobre las auditorías internas también llevaron a la Corte Plena a concluir que el proyecto afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. Por esa razón, la Asamblea Legislativa necesitará 38 votos para aprobarlo, según fue acordado en la sesión del 23 de noviembre.

Uno de los principales cuestionamientos de la Contraloría es que el proyecto concentra la fiscalización en solo el resguardo de los fondos públicos y establece que se ejerza a posteriori. Según la institución, esto excluiría los controles sobre la eficiencia y eficacia de la gestión, así como la posibilidad de intervenir preventivamente ante riesgos o irregularidades.

La CGR recordó que el ordenamiento jurídico ya distingue entre fiscalizar y administrar: no puede sustituir a los jerarcas en sus decisiones, pero sí evaluar sus actuaciones, identificar incumplimientos, prevenir riesgos, emitir disposiciones y exigir medidas correctivas.

Contraloría señala restricciones similares a las rechazadas por Sala IV

El proyecto de la presidenta Laura Fernández retoma aspectos que promovió Rodrigo Chaves durante su gobierno, mediante la ley jaguar, y que fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional. (Jose Cordero/José Cordero)

El criterio comparó el expediente 25.722 con los proyectos 24.364 y 24.467, conocidos como “ley jaguar” I y II. En 2024, la Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en varias de sus reformas.

En el proyecto de ley jaguar I declaró inconstitucionales los cuatro artículos consultados, relacionados con las competencias de fiscalización de la CGR. En el caso de jaguar II encontró vicios en dos de los tres artículos sometidos a consulta; por mayoría, no encontró problemas en la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sobre delimitación de competencias.

A partir de esos antecedentes, el órgano contralor argumentó que el nuevo proyecto retoma restricciones ya cuestionadas por la Sala, aunque algunas estén redactadas de otra manera.

Otro punto objetado es la prohibición de suspender estudios, análisis, actos o contratos estatales sin una orden judicial. La CGR sostiene que esa disposición reproduce sustancialmente una restricción declarada inconstitucional por la Sala Constitucional durante el trámite de jaguar I.

La institución señaló que era necesario conservar la posibilidad de adoptar medidas cautelares para evitar daños graves o irreparables a la Hacienda Pública mientras se investigaban posibles irregularidades.

También cuestionó los cambios al refrendo de contratos estatales. El proyecto condiciona ese requisito a que una ley especial lo establezca y reduce de 30 a 20 días hábiles el plazo ordinario para resolver. Para la CGR, la modificación presenta un alto riesgo de inconstitucionalidad, pues convertiría el refrendo en una función excepcional y reduciría una competencia que tiene fundamento en el artículo 184 de la Constitución Política.

Auditorías internas también perderían competencias

Las objeciones también alcanzan las reformas a la Ley General de Control Interno, que, según la Contraloría, reducirían significativamente las funciones de las auditorías internas de las instituciones públicas.

El proyecto las redefine como actividades destinadas exclusivamente a evaluar la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos autorizados y limita sus informes a los riesgos relacionados con el resguardo de fondos públicos.

La CGR advirtió que quedarían fuera evaluaciones sobre la continuidad de los servicios, la seguridad de la información, la integridad de los procesos y el cumplimiento de las obligaciones institucionales. También cuestiona que se limite la evaluación previa de actuaciones administrativas, pues las auditorías pueden advertir sobre riesgos antes de que una decisión produzca consecuencias, sin sustituir a quien debe tomarla.

Para ilustrar esa función preventiva, el documento cita las advertencias de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) antes de la puesta en operación del sistema ERP, en junio de 2025. Según la Contraloría, la auditoría identificó componentes esenciales incompletos, pruebas pendientes y falta de planes de continuidad, e instó a validar las condiciones necesarias para el lanzamiento.

Con las reformas, sostuvo la CGR, las auditorías perderían la capacidad para examinar esos riesgos y advertir oportunamente a las autoridades.

El proyecto también reduce los objetivos expresos del sistema de control interno. Concentra su función en proteger los fondos públicos y elimina referencias a la confiabilidad y oportunidad de la información, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable a toda la gestión institucional.

La Contraloría advirtió que una institución podría proteger sus recursos de pérdidas o usos indebidos y, aun así, incumplir normas, operar con información poco confiable o prestar servicios deficientes, sin que esos problemas estén comprendidos entre los objetivos expresos del sistema.

CGR cuestiona justificación y técnica legislativa

El órgano contralor también señaló problemas de técnica legislativa y falta de conexidad entre el propósito anunciado del proyecto y las reformas que propone.

Aunque la iniciativa se presenta como una forma de aclarar las competencias y la organización de la Contraloría, introduce cambios estructurales al sistema de control interno y a las funciones de fiscalización sin una justificación técnica suficiente, según el criterio.

Entre las inconsistencias, la CGR señaló una contradicción entre los artículos 1 y 12 de la reforma a su Ley Orgánica: el primero elimina la rectoría de la Contraloría sobre el sistema de control, mientras el segundo mantiene esa atribución.

Además, el proyecto anuncia una reforma al artículo 23 de esa ley, pero no incluye el texto de la nueva redacción. Esto impide determinar qué pretende modificar el legislador respecto de la potestad reglamentaria de la institución.