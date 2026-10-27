Contraloría advierte de riesgos en proyecto de Marta Esquivel para eliminar colegiatura obligatoria

La propuesta para eliminar la colegiatura obligatoria en la mayoría de las profesiones enfrenta nuevos cuestionamientos. Esta vez, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre los riesgos que implicaría la reforma en la fiscalización de los recursos públicos y el ejercicio de determinadas funciones profesionales.

El señalamiento consta en un oficio del 22 de octubre del 2026, dirigido a la Asamblea Legislativa. En el documento, la Contraloría considera insuficiente el modelo de colegiatura voluntaria planteado en el proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para actividades vinculadas con el control y la supervisión de la Hacienda Pública.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.747, pretende eliminar la obligación de incorporarse a un colegio profesional como requisito para ejercer una profesión, tanto en el sector público como en el privado. El texto contempla excepciones para determinadas actividades relacionadas con la vida, la salud, la seguridad pública o la fe pública.

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