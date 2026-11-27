El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) expresaron su preocupación por la retención en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Francesa Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados.

“Este atropello sufrido por la señora Albanese es un atentado a la libertad de expresión, que garantiza nuestra Constitución Política, y una afrenta a una de las más sólidas instituciones de educación superior, como es la Universidad de Costa Rica”, señaló el Colper en un comunicado.

Para el Colegio de Periodistas, la decisión del gobierno “sienta un precedente nefasto y cuestionable” en un país que se ha caracterizado, históricamente, por su tolerancia a la pluralidad de opiniones. Recuerdan que la defensa de los derechos humanos ha sido un pilar fundamental de la política exterior costarricense.

“Con esta decisión gubernamental, el buen nombre que ha tenido Costa Rica en la comunidad internacional ha sufrido un grave menoscabo, difícil de reparar”, cerró el Colper.

Albanese recibió el doctorado honoris causa, de la Universidad de Costa Rica (UCR), por videoconferencia desde una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.

El reconocimiento para Albanese fue recibido por su asistente personal, Teresa Rasella. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Iplex: ‘La seguridad nacional no puede convertirse en una frontera para el debate democrático’

En un comunicado, el Iplex señaló que reconoce las potestades soberanas del Estado para regular el ingreso de personas extranjeras y proteger la seguridad nacional.

“Sin embargo, recuerda que esas competencias deben ejercerse dentro de la Constitución, las obligaciones internacionales de Costa Rica y los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso”, apuntaron.

Pese a que Migración alegó supuestos vínculos de Albanese con actos terroristas, el Iplex le reprocha que no se precisara públicamente cuál es la fuente de esa alerta ni cuáles serían los hechos concretos que sustentan una acusación de tal gravedad.

“Una acusación de vínculos con terrorismo no puede sustituir la evidencia ni la debida fundamentación de una decisión estatal”, señalaron.

Para el Iplex, el caso tiene un significado “especialmente simbólico”, pues Albanese llegó a Costa Rica invitada por una universidad pública, pero, tras impedírsele el ingreso al país, recibió el doctorado honoris causa de forma virtual desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sentada en el suelo de una sala de espera.

“La imagen difícilmente podría ser más elocuente: una persona a la que se le impidió entrar al territorio costarricense terminó participando en un acto académico y ejerciendo su derecho a expresarse ante la sociedad costarricense desde el propio aeropuerto. Para el IPLEX, la libertad de expresión protege no solamente a quien habla, sino también a quienes tienen derecho a escuchar, cuestionar y confrontar ideas”, indicó.

Así rindió su clase magistral Francesca P. Albanese para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Costa Rica. (Facebook/Víctor Madrigal-Borloz)

El IPLEX aclaró que su pronunciamiento no busca cuestionar ni respaldar las posiciones políticas de Albanese, ni tomar partido sobre el genocidio en Palestina. Según explicó, su preocupación se centra en un principio democrático: las ideas controvertidas deben ser confrontadas mediante argumentos y evidencia, en lugar de impedir que sean escuchadas.

“La seguridad nacional no puede convertirse en una frontera para el debate democrático”, cerraron.