El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se sumó este viernes 27 de noviembre al recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

La corporación profesional informó, mediante un comunicado oficial, que presentó ante la Sala Constitucional una coadyuvancia activa en el proceso, que se tramita bajo el expediente 26-044964-0007-CO.

Albanese logró ingresar a México este sábado, después de permanecer retenida durante un día y medio en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, debido al impedimento de ingreso a Costa Rica dispuesto por la Dirección General de Migración y Extranjería.

La relatora logró salir de la terminal aérea tras una medida cautelar urgentísima dictada por la magistrada Anamari Garro. La Sala Constitucional intervino cerca de la medianoche del viernes para verificar el cumplimiento de la orden.

Colegio de Abogados explica su intervención

El Colegio aseguró que su intervención responde a su deber legal y ético de velar por el Estado de derecho, el respeto a los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y la protección de la libertad e integridad personal.

“Con esta acción procesal, la corporación profesional se suma al trámite constitucional en respaldo de la tutela de los derechos fundamentales, las garantías procesales y el libre ejercicio de las funciones inherentes a los mandatos internacionales de derechos humanos”, manifestó.

La jurista viajó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, recibió el reconocimiento por videoconferencia mientras permanecía en una sala del aeropuerto.

Según un informe remitido por Migración a la Sala Constitucional, al cual tuvo acceso La Nación, la alerta que impedía el ingreso de Albanese al país se emitió el 28 de febrero del 2026, dos días después de que el Consejo Universitario de la UCR aprobara otorgarle el reconocimiento.

Antes de partir hacia México, Albanese se despidió de Costa Rica mediante una transmisión en vivo en Facebook, en la cual pidió a los costarricenses defender al Poder Judicial y a la UCR.