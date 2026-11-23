La construcción de Ciudad Gobierno, mediante un contrato de arrendamiento financiero con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), requiere el aval previo de al menos 38 diputados en la Asamblea Legislativa , según un criterio de la Contraloría General de la República (CGR).

El órgano contralor confirmó a La Nación que el mecanismo de arrendamiento financiero propuesto para desarrollar el complejo gubernamental constituye una operación de carácter crediticio que genera obligaciones de pago a mediano o largo plazo para el Estado.

“Debido a esa naturaleza crediticia, la Contraloría concluyó expresamente que, de previo a la firma del contrato, deben obtenerse las autorizaciones administrativas, legales y constitucionales que correspondan en materia de endeudamiento público”, recalcó el órgano contralor.

La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa ya dictaminó afirmativamente un texto sustitutivo del proyecto de ley para el desarrollo de este proyecto, el pasado 10 de noviembre.

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo el 19 de agosto bajo el expediente N.° 25.725, busca construir un complejo de edificios públicos en San José para concentrar oficinas de ministerios y otras instituciones del Estado, mediante un contrato de arrendamiento de bienes por construir con el BCIE.

La idea es agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios en 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes.

¿Por qué se necesitarían 38 votos?

En setiembre pasado, la comisión legislativa consultó a la Contraloría sobre el texto original del proyecto.

En su criterio, emitido mediante el oficio N.° 13.483 (DCP-0205) , el 6 de octubre anterior, el órgano contralor advirtió que, aunque el Gobierno plantea desarrollar Ciudad Gobierno mediante un arrendamiento, la naturaleza financiera del contrato genera obligaciones crediticias para el Estado.

Por esa razón, aclaró que antes de firmar el contrato deben obtenerse las autorizaciones correspondientes en materia de endeudamiento público, expresadas en el inciso 15, del artículo 121 de la Constitución Política.

Ese numeral establece que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares relacionados con el crédito público que celebre el Poder Ejecutivo.

Además, indica que los empréstitos contratados en el exterior o aquellos financiados con capital extranjero, deben recibir el respaldo de las dos terceras partes del total de diputados de la Asamblea Legislativa.

Esto equivale a un mínimo de 38 votos de los 57 diputados .

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que impulsa la iniciativa, cuenta con 31 diputados. Por lo tanto, si el proyecto requiere esa mayoría calificada, necesitaría al menos siete votos adicionales de otras fracciones legislativas.

Texto sustitutivo mantiene el arrendamiento financiero

Aunque el criterio inicial de la Contraloría corresponde al texto base consultado en setiembre, la versión dictaminada en noviembre mantiene en el artículo 9 la figura de arrendamiento de bienes por construir con el BCIE.

Por su parte, el artículo 10 autoriza al Ministerio de Hacienda a formalizar el contrato de arrendamiento con el banco, mientras que el artículo 11 establece que el contrato inicial podrá extenderse hasta 30 años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 50 años.

“En caso de que el texto sustitutivo mantenga la misma estructura de arrendamiento financiero con compromisos de pago a mediano o largo plazo, la exigencia constitucional señalada por la Contraloría mantiene plena vigencia ”, insistió la Contraloría.

A inicios de noviembre, la iniciativa recibió el respaldo de los seis diputados del Partido Pueblo Soberano que integran la Comisión de Gobierno y Administración: Gonzalo Ramírez, Juan Manuel Quesada, Kattya Mora, Mayuli Ortega, Rafael Vargas y Zaira Murillo.

También votó a favor el liberacionista Ronald Campos.

En contra se pronunciaron Jesús Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vianey Mora, del Frente Amplio (FA).

Durante la discusión legislativa, la diputada Vianey Mora presentó una moción para consultar a la Contraloría sobre la nueva versión del proyecto.

Sin embargo, al agotarse el tiempo de la sesión, el presidente de la comisión, Juan Manuel Quesada, la dio por concluida sin someter la propuesta a votación.

De esta manera, el texto sustitutivo fue dictaminado sin que la comisión recibiera un nuevo criterio de la CGR sobre esa versión.

Además, el órgano contralor recomendó a los diputados incorporar al proyecto de ley las disposiciones del artículo 121 de la Constitución Política relacionadas con las autorizaciones en materia de endeudamiento público. Sin embargo, el texto dictaminado tampoco incluyó expresamente esa autorización .

Un nuevo intento tras las objeciones de la Contraloría

Este no es el primer intento del chavismo en desarrollar Ciudad Gobierno. Durante la administración de Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, y cuando Laura Fernández ocupaba el cargo de ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), se presentó una primera propuesta.

En esa ocasión, el Poder Ejecutivo pretendía desarrollar el proyecto sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José, que pertenecen, en su mayoría, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Para ello, pretendía emplear una figura de excepción para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, contenida en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que entró en vigor en diciembre del 2022. Sin embargo, la Contraloría sostuvo que, por tratarse de terrenos públicos, no se podía usar ese numeral, siendo necesario recurrir a otras vías, como los procedimientos ordinarios de contratación de obras.

Enntonces, en febrero del 2024, el Ejecutivo presentó el expediente N.° 24.099, que buscaba modificar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para permitir el uso de esa modalidad en obras desarrolladas sobre propiedades estatales e incorporar expresamente la posibilidad de contratar su diseño.

Además, el Gobierno pretendía evitar el requisito de que el proyecto fuera votado por los diputados.

A diferencia de aquella propuesta, el proyecto presentado ahora por la administración de Laura Fernández establece una autorización legal específica para Ciudad Gobierno y regula directamente la contratación con el BCIE, sin plantear una reforma general a esos artículos.

Cambios incorporados al texto sustitutivo

La versión dictaminada mantiene el esquema de arrendamiento con el BCIE, pero introduce disposiciones adicionales sobre la ejecución y el destino de las obras.

Entre ellas, establece que Ciudad Gobierno deberá cumplir los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública durante las etapas de preinversión, inversión y posinversión.

También precisa las alternativas disponibles al concluir el contrato inicial de arrendamiento: negociar el traslado de las obras al Estado, prorrogar el arrendamiento o permitir que el BCIE alquile espacios a terceros durante el plazo restante del derecho de uso.

Otra modificación se refiere a los terrenos necesarios para el complejo. El texto sustitutivo dispone el traspaso obligatorio y gratuito al MOPT de una propiedad de 10.010 metros cuadrados vinculada al Liceo de Costa Rica.

Además, contempla la desafectación de tramos de las calles 7 y 9, entre las avenidas 20 y 22, para integrarlos al proyecto. Antes de intervenir esas vías, deberá elaborarse un estudio técnico de impacto y mitigación vial en coordinación con la Municipalidad de San José.