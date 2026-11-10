AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Con votos de Pueblo Soberano y un diputado del PLN, Ciudad Gobierno supera comisión y avanza al Plenario

El nuevo texto permitiría contratar directamente con el BCIE, que construiría los edificios y los alquilaría al Estado por un plazo de hasta 30 años

La Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el proyecto de Ciudad Gobierno con el respaldo de siete diputados. En la imagen, a la izquierda, los actuales planteles del MOPT que serían demolidos para construir la futura Ciudad Gobierno, cuyo render es la imagen de la derecha.
La Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el proyecto de Ciudad Gobierno con el respaldo de siete diputados. En la imagen, a la izquierda, los actuales planteles del MOPT que serían demolidos para construir la futura Ciudad Gobierno, cuyo render es la imagen de la derecha.
Cristian Mora