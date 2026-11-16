Los jefes de las fracciones de Liberación (PLN), Álvaro Ramírez, los diputados Sigrid Segura y Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), y la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, pidieron este lunes investigar hasta las últimas consecuencias el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y alertaron sobre la ola de violencia que atraviesa Costa Rica, frente a la cual consideran que el Poder Ejecutivo no está tomando medidas.

Las declaraciones de los voceros partidarios se dieron después de que el liberacionista Eder Hernández hiciera un comentario en el plenario legislativo para lamentar ese asesinato, el cual generó que el Bloque Democrático hiciera un minuto de silencio extraoficial en su memoria, del cual no participó la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Es una noticia que a todos nos estremece, porque es la demostración de que la seguridad en este país se salió de control. Hay una creciente crisis que se manifiesta todos los días en este baño de sangre que vemos en las calles de Costa Rica. Este asesinato tiene características que nos preocupan muchísimo, porque es una persona que ha estado haciendo denuncias sobre corrupción y de otros temas que tocan las fibras de la política costarricense, por eso nos parece tan serio y tan grave esta situación”, dijo Ramírez.

El vocero liberacionista enfatizó que es indispensable que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias para determinar cuál fue el motivo y quiénes fueron los autores del homicidio.

Mientras usó la palabra para atacar al fiscal general, Carlo Díaz, por su visita al Cacco, la oficialista Marta Esquivel dijo que los ataques de Camilo Rodríguez al Poder Judicial "tiene consecuencias como las que estamos viendo". (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Ramírez explicó que es fundamental que las personas en Costa Rica no tengan miedo de decir las cosas en las que creen ni de denunciar lo que piensan que está mal, que la libertad de expresión y de opinión se mantenga, además de que el Estado sea garante de la integridad física de las personas que denuncian.

El liberacionista señaló que la cercanía entre el lugar donde fue asesinado Rodríguez y el sitio donde sicarios mataron a Parmenio Medina años atrás refuerza la necesidad de defender la democracia y la libertad de expresión.

“No nos vamos a amedrentar frente a situaciones como esta, pero tenemos que garantizar que el Estado le devuelva a este país la paz”, dijo.

FA: ‘¿Será que lo asesinaron por denunciar nexos del narco y el partido de gobierno?’

Sigrid Segura destacó que Rodríguez era un periodista que venía denunciando vinculaciones del narcotráfico con el gobierno y agregó que siguen matando a la gente, mientras que el PPSO sigue metiéndole tijera a los recursos de las policías del Poder Judicial.

“Independientemente si Camilo decía la verdad o no, estaba denunciando corrupción. Deténganse a ver qué está pasando en este país. Venía denunciando nexos del narcotráfico con el partido de gobierno. ¿Será por eso que lo asesinaron?”, cuestionó la frenteamplista.

El diputado Antonio Trejos señaló que detrás del homicidio están los mismos intereses de siempre: “la impunidad”. El diputado también expresó su solidaridad con todos los periodistas que ejercen actualmente en el país, en un contexto de persecución.

Gordienko: ‘Es una muestra alarmante de la inseguridad’

La vocera del PUSC señaló que el asesinato de Rodríguez es una muestra alarmante del nivel de inseguridad que está viviendo el país.

“Ya no hay un solo lugar del territorio nacional donde estemos seguros. Además, es muy preocupante porque Camilo Rodríguez era periodista, entonces es una acción para acallar su voz. Es una acción contra la libertad de expresión y de prensa, que ya varias estudios han reportado que está sumamente deteriorara en Costa Rica”, dijo.

Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), dijo que el asesinato de Rodríguez no es solo una señal de la ola de violencia a la que todos los costarricenses están expuestos frente a la falta de una estrategia real de seguridad que lleve paz en las calles, sino que también es un mensaje.

“No solo se calla la voz de una persona que denunció narcotráfico y corrupción, sino también de una persona crítica fuerte de este gobierno. No debe quedar impune, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias, quiénes operaron detrás”, dijo Dobles.

La diputada enfatizó los estudios que revelan que hay un alto riesgo de ejercer el periodismo en este país.