Bloque Democrático aplaude capacidades de nueva presidenta de la Corte y le pide defender la independencia judicial

Los voceros de las fracciones del Bloque Democrático de la oposición aplaudieron la elección de la magistrada penal Patricia Vargas González como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, a la vez, le pidieron afrontar el reto de la defensa de la independencia judicial, en momentos de ataques desde el Poder Ejecutivo.
Así lo plantearon Álvaro Ramírez, jefe de Liberación Nacional (PLN); Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), así como la diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio (FA), quien le deseó los mejores éxitos en el combate al crimen organizado.
Para el vocero del PLN, se trata de un paso muy importante para “una mujer capaz, que ha destacado por su idoneidad y sus valores éticos”.
Ramírez puntualizó que Patricia Vargas seguramente va a abrazar la agenda de modernización del Poder Judicial y aseguró que ella sabrá “defender con valentía la indepencia del Poder Judicial, base esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia”.
La vocera de la Unidad destacó que es una decisión histórica que los cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), estén liderados por una mujer, junto con la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.
“Creo muy importante para la Corte y el Poder Judicial contar con una presidencia firme y preparada, que tenga muy claro el rol del Poder Judicial, y estar dispuesta a seguirlo defendiendo de los ataques que ha venido recibiendo por parte del Ejecutivo y de una parte del Poder Legislativo. Necesitamos los cuatro poderes robustos e independientes”, explicó Gordienko.
Claudia Dobles, de la CAC, señaló que Patricia Vargas es la segunda mujer que llega a la presidencia de la Corte Suprema y la primera en ser elegida mediante una votación pública.
Para la congresista, Vargas tiene enormes desafíos, como reducir la mora judicial que reclaman miles de personas que esperan una justicia pronta y cumplida, así como defender la independencia judicial y el respeto a la separación de poderes, que para Dobles es, en estos tiempos, “defender la democracia misma”.
“La corrupción y el narcotráfico, que hoy amenazan nuestra seguridad y nuestras instituciones, también exigen una lucha frontal que ningún poder puede dar en solitario”, declaró la congresista.
El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), destacó que la votación se haya hecho de forma pública, gracias a una reforma legal que permite conocer cómo votan los magistrados y cuáles son sus argumentaciones para inclinarse por una u otra persona.
“Desde el FA lo que le exigimos a la nueva presidenta del Poder Judicial es transparencia, defensa de la independencia judicial y acortamiento de los plazos, que haya menos mora, así como justicia pronta y cumplida para todos los costarricenses”, comentó el legislador, integrante de la Comisión de Nombramientos.