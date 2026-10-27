Bloque Democrático aplaude capacidades de nueva presidenta de la Corte y le pide defender la independencia judicial

Los voceros de las fracciones del Bloque Democrático de la oposición aplaudieron la elección de la magistrada penal Patricia Vargas González como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, a la vez, le pidieron afrontar el reto de la defensa de la independencia judicial, en momentos de ataques desde el Poder Ejecutivo.

Así lo plantearon Álvaro Ramírez, jefe de Liberación Nacional (PLN); Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), así como la diputada Joselyn Sáenz, del Frente Amplio (FA), quien le deseó los mejores éxitos en el combate al crimen organizado.

Para el vocero del PLN, se trata de un paso muy importante para “una mujer capaz, que ha destacado por su idoneidad y sus valores éticos”.

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