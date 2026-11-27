Voceros de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) reaccionaron a la convocatoria de la presidenta de la República, Laura Fernández, al referéndum con el objetivo de autorizar la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos.

Conscientes de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene los votos suficientes para convocar, junto con el Poder Ejecutivo, a la realización de una consulta popular, tal como lo establecen la Constitución Política y la Ley de Referéndum, voceros del bloque opositor se mostraron abiertos a que sean los ciudadanos, por mayoría, quienes que decidan si se vende el oro de Crucitas.

“Bienvenido el referéndum”, dijo el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, este viernes, y también había dicho exactamente lo mismo el diputado sancarleño Edgardo Araya, del FA, este jueves.

Eso sí, ambos legisladores señalaron que el Poder Ejecutivo se tiene que hacer responsable de tomar más acciones en esa región fronteriza, principalmente en lo que respecta a la seguridad, la protección ambiental y los servicios públicos.

Ariel Mora, como secretario, y Zaira Murillo, como presidenta, han dirigido el debate del proyecto sobre la minería en Crucitas, en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“Hace meses venimos diciendo que el tema es urgente, pero la solución tiene dos partes: hay una que es responsabilidad suya y de su gobierno, la seguridad, la salud, el agua, los caminos de acceso. Con o sin referéndum, eso se tiene que arreglar”, dijo Ramírez.

El liberacionista agregó que hay otra parte que se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa, la de cómo evitar la minería ilegal, pues dar permisos de exploración y explotación no impediría, automáticamente, que haya organizaciones criminales buscando realizar actividades en la región.

Ramírez destacó que el PLN retiró esta semana todas mociones que le había presentado al proyecto de ley, para acelerar la posibilidad de tramitar la iniciativa, pero también presentaron otras propuestas que consideran “más responsables”.

En una intervención en el plenario este jueves, Edgardo Araya aseguró que el proyecto del Ejecutivo sobre Crucitas no sirve, porque aseguró que el problema de inseguridad no se va a resolver dándole 93% del oro a una megaminera.

“Quiero preguntarle a la presidenta en qué parte de su proyecto se aborta el problema de la seguridad en Crucitas. Desde hace mucho hemos propuesto un plan integral para solucionar la crisis de esa comunidad, pero el gobierno no nos ha querido escuchar ni ha querido incorporar ninguna de nuestras propuestas. Bienvenido el referéndum, en el FA nunca nos opondremos a que el pueblo decida”, dijo Araya.

Agregó que será una oportunidad para que el pueblo escuche lo que ni el Ejecutivo ni la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa han querido escuchar.

Juan Manuel Quesada, subjefe del PPSO, dice que la convocatoria a referéndum se pondrá a votación la próxima semana, en la Asamblea Legislativa. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), destacó que todas las partes están de acuerdo en dar una solución pronta a Crucitas.

“Si vamos a referéndum y esta propuesta pasa los filtros de constitucionalidad, nos dará la oportunidad de explicarle a la gente por qué la propuesta del Ejecutivo no va a beneficiarnos, no es una solución en corto plazo ni mejora la seguridad, no va a generar el empleo prometido y nos va a dejar un 5% de las ganancias, además del impacto ambiental que va a tener en una región agropecuaria”, dijo.

PPSO celebra decisión de Laura Fernández

Por su parte, los diputados del PPSO celebraron la decisión de Laura Fernández de convocar a un referéndum de forma conjunta con la Asamblea.

El subjefe de la bancada, Juan Manuel Quesada, dijo que van a impulsar la votación de esa convocatoria a referéndum la próxima semana y dijo que espera que la oposición “no salga con matráfulas”.

Agregó que, una vez aprobada la convocatoria, se remitirá el acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones para que se encargue de organizar la consulta popular.

“El pueblo de Costa Rica es el que va a decidir este tema que hemos sufrido por 16 años, con gastos millonarios al mes, se están robando el oro, están violentando nuestra soberanía, han perdido el respeto por nuestro país y por nuestra riqueza”, dijo el diputado Ariel Mora.

Zaira Murillo, oficialista que preside la Comisión de Ambiente, aseguró que la solución en Crucitas es el proyecto que está en el Congreso desde hace dos años, que ahora está bloqueado por cientos de mociones.

“Mientras estos diputados se han empeñado en bloquear este proyecto, el oro se lo están robando y parece que a ellos no les importa. Este gobierno es de armas tomar y llegó la hora de darle poder a la voz del pueblo”, alegó la congresista.