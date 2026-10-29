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Política

Así fue la reunión de Laura Fernández con el papa León XIV y su visita al mural de La Negrita en el Vaticano: vea las fotos y video

La presidenta invitó al papa a Costa Rica, le entregó obsequios nacionales y visitó el mural de la Virgen de los Ángeles

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Durante el encuentro, la mandataria invitó formalmente al pontífice a visitar Costa Rica en el 2027 y le entregó una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Durante el encuentro, la mandataria invitó formalmente al pontífice a visitar Costa Rica en el 2027 y le entregó una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales. Presidencia de La República
Jailine González Gómez

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Durante el encuentro, la mandataria invitó formalmente al pontífice a visitar el país en el 2027.

Fernández entregó una carta en la que planteó la posibilidad de que el Papa visite Costa Rica durante las conmemoraciones del 203.º aniversario de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona Nacional y del 180.º aniversario del establecimiento de la religión católica como fe oficial del Estado.

Durante la audiencia, la presidenta también obsequió al pontífice una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.