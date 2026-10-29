Así fue la reunión de Laura Fernández con el papa León XIV y su visita al mural de La Negrita en el Vaticano: vea las fotos y video

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, se reunió este jueves 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Durante el encuentro, la mandataria invitó formalmente al pontífice a visitar el país en el 2027.
Fernández entregó una carta en la que planteó la posibilidad de que el Papa visite Costa Rica durante las conmemoraciones del 203.º aniversario de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona Nacional y del 180.º aniversario del establecimiento de la religión católica como fe oficial del Estado.
Durante la audiencia, la presidenta también obsequió al pontífice una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café de productores nacionales.
La presidenta Laura Fernández visitó el Vaticano este jueves 29 de octubre, donde se reunió con el papa León XIV. Durante la audiencia, lo invitó a visitar Costa Rica en el 2027 y le entregó una réplica de la Virgen de los Ángeles y diferentes tipos de café nacional.
A continuación, las imágenes de la visita de Laura Fernández al Vaticano.
Laura Fernández visita el mural de La Negrita en el Vaticano
Como parte de su visita al Vaticano, la presidenta Laura Fernández también acudió al mural de Nuestra Señora de los Ángeles, conocida como La Negrita, ubicado en los Jardines del Vaticano.
Las fotografías muestran a la mandataria frente a las representaciones de la Virgen de los Ángeles y junto a una ofrenda floral con una cinta de los colores de la bandera de Costa Rica.