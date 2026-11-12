AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Asamblea juramenta a Jorge Olaso, reelegido para Sala Segunda, tras obtener inusual apoyo unánime de oficialismo y oposición

A diferencia de los magistrados reelectos anteriormente, Jorge Araya y Patricia Solano, esta vez el PPSO sí saludó a Jorge Olaso

Jorge Olaso Sala Segunda juramentación
Juramentación de Jorge Olaso en el plenario legislativo. Yara Jiménez saluda al magistrado. Aarón Sequeira
Aarón Sequeira