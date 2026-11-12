Asamblea juramenta a Jorge Olaso, reelegido para Sala Segunda, tras obtener inusual apoyo unánime de oficialismo y oposición

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, juramentó al magistrado Jorge Olaso Álvarez para su segundo periodo de ocho años en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, luego de que él obtuviera el apoyo unánime en el plenario del Congreso, este miércoles, cuando los 50 diputados votaron a favor de que continúe.

A diferencia de las dos juramentaciones realizadas en las semanas anteriores a Jorge Araya, de la Sala Constitucional, y Patricia Solano, de la Sala Tercera, en esta ocasión la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) sí se acercó a saludar y felicitar a Olaso después de su juramentación.

La discusión sobre la continuidad de Olaso se realizó este miércoles, en el plenario legislativo, dondo hubo un fuerte choque entre el PPSO y el Frente Amplio (FA), pese a estar ambas bancadas de acuerdo con la reelección del magistrado.

El centro de la polémica estuvo en el hecho de que, a diferencia de los magistrados anteriorementes sometidos a examen, en el caso de Olaso es el primero de los siete altos jueces que votaron en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en julio de 2025, para que afrontara una acusación penal por el presunto delito de concusión.

Juramentación de Jorge Olaso en el plenario legislativo. (Aarón Sequeira/La Nación)

Los protagonistas de la polémica fueron el jefe del Frente Amplio, José María Villalta, y el diputado José Miguel Villalobos, del PPSO.

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