El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró este miércoles que la prensa crítica, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, así como la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones que no se doblegan ante el poder político y ejercen su trabajo de fiscalización, van a recibir ataques constantes desde el gobierno de turno.

Así lo afirmó el funcionario durante la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, a la que fue convocado junto con el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, supuestamente para explicar cuáles son las actuaciones del Ministerio Público sobre las múltiples denuncias que realizó el periodista Camilo Rodríguez antes de que lo asesinaran, el lunes 16 de noviembre, en Santo Domingo de Heredia.

Luego de recibir numerosos ataques en esa sesión parlamentaria de parte de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y pocas preguntas sobre las denuncias del periodista sobre vínculos entre narcotráfico y política, Díaz señaló que la Fiscalía y otras instituciones son blanco constante de los ataques de un gobierno al que no le gusta la fiscalización.

“Es difícil meterse en ese tema sin entrar en aspectos políticos, pero cuando de alguna u otra manera estamos ante un gobierno de corte autoritario, totalitario, por supuesto que la descalificación a las instituciones de control es lo evidente, es lo que sucede”, dijo el fiscal.

Salvador Padilla, del PLN, y Edgardo Araya, del FA, en la Comisión de Seguridad donde se le cuestionó a Carlo Díaz por el asesinato de Camilo Rodríguez y las acciones de la Fiscalía. (Aarón Sequeira/La Nación)

Agregó que a ese tipo de gobiernos autoritarios no les gusta la prensa que no está de su lado, un poder judicial y una fiscalía que se doblegue ante este poder, “por supuesto nosotros vamos a ser enemigos”.

Díaz agregó que también serían enemigos para un gobierno de ese tipo la Contraloría y el Tribunal de Elecciones, incluso la Asamblea Legislativa en su momento, cuando el oficialismo no tiene la mayoría.

“Es la dinámica que sucede cuando se dan gobierno de ese corte. Por supuesto que los ataques al fiscal van a venir, pero desde el punto de vistra democrático y si yo puedo dar un granito de arena para que nuestra democracia se mantenga, sepan que aquí voy a estar pese a todos los ataques y contra el interés de que me aparte de mi puesto. Sé que he sido una persona incómoda para el poder, por no ceder ni doblegarme ante esas pretensiones autoritarias”, dijo el fiscal general.

Esa respuesta la dio frente a una pregunta del diputado Salvador Padilla, de Liberación Nacional (PLN), quien sugirió que los ataques contra el fiscal y las pretensiones de que se aparte de las investigaciones tienen relación con la numerosa cantidad de expedientes judiciales relacionados con actuaciones irregulares de funcionarios del Poder Ejecutivo.