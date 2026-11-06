Álvaro Ramírez arremete contra ministro de Cultura por retiro de escultura de José Figueres: ‘Así es como comienzan las dictaduras’

El jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, criticó la decisión del Ministerio de Cultura, Jorge Rodríguez, de retirar la escultura del expresidente José Figueres Ferrer de la Plaza de la Democracia, en San José, para someterla a trabajos de restauración tras presuntos daños ocasionados durante recientes manifestaciones.

“Del manual de dictador. Así es como comienzan las dictaduras, enterrando la historia y dando la espalda a las personas que hicieron grande una nación”, manifestó el legislador al referirse al retiro del monumento.

La mañana de este viernes, funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) colaboraron con las maniobras para retirar la escultura, a solicitud del Ministerio de Cultura y Juventud.

‘Del manual de dictador’: Álvaro Ramírez critica retiro de escultura de José Figueres

Rodríguez explicó que el retiro completo del monumento es necesario para restaurar el bronce, cuya superficie presenta un deterioro progresivo debido a los materiales utilizados para rayarlo.

Ramírez, por su parte, anunció que exigirá explicaciones al ministro de Cultura por la decisión de trasladar la escultura y mantenerla bajo resguardo. También exigió que la escultura sea devuelta a su ubicación original una vez concluidos los trabajos de restauración.

“Nosotros vamos a exigirle al ministro que las estatuas restauradas regresen a la Plaza de la Democracia para que sigan siendo testimonio de la historia de Costa Rica y de la grandeza de una persona como don Pepe Figueres”, expresó.

Rodríguez anunció que la escultura permanecerá bajo resguardo hasta que existan garantías de que no volverá a sufrir daños.

“Hay que quitarles el juguete a los vándalos que están haciendo esto”, afirmó el jerarca al justificar la decisión.

Intervienen el monumento a José Figueres Ferrer

Estudiantes denunciaron daños al monumento

El pasado 2 de noviembre, durante un campamento en defensa de la educación pública realizado en la Plaza de la Democracia, circularon fotografías en las que se observaba a personas encapuchadas rayando el monumento.

El jefe de la bancada del PLN defendió que los manifestantes estudiantiles no participaron de esos actos.

“Nosotros le vamos a exigir cuentas al ministro de Cultura por esto que está haciendo, porque este acto de vandalismo no lo hicieron los estudiantes. Fueron un grupo de personas encapuchadas que por la noche del lunes llegaron a hacer esto”, afirmó.

El 2 de noviembre circularon fotografías de personas encapuchadas rayando el monumento a José Figueres Ferrer. Los estudiantes que participaban en un campamento en defensa de la educación afirmaron que alertaron a la Fuerza Pública y se desligaron de los daños. (Mia Fink/Suministrada)

De hecho, en declaraciones a La Nación, Mia Fink, actividad y estudiante de derecho de la UCR, relató que los estudiantes que participaban en el campamento llamaron a la Fuerza Pública para denunciar lo ocurrido y se desligaron de los daños ocasionados a la escultura.

Previamente, durante la marcha por la educación del 20 de octubre, la base del monumento había quedado rayada con pintura negra y la frase “Sin cultura no hay monumentos”.

El ministro también confirmó que se presentaron denuncias penales por los daños y que la institución solicitará que las personas responsables asuman los costos de restauración, una vez identificadas.

Según Rodríguez, únicamente las labores iniciales de limpieza representan un gasto estimado de ¢1 millón.

La restauración estará a cargo de personal técnico especializado del Museo Nacional. El Ministerio de Cultura todavía no ha precisado cuánto tiempo permanecerá la escultura fuera de la Plaza de la Democracia.