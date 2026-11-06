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Política

Álvaro Ramírez arremete contra ministro de Cultura por retiro de escultura de José Figueres: ‘Así es como comienzan las dictaduras’

Diputado del PLN exigió que el monumento regrese a la Plaza de la Democracia tras su restauración. Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, no tiene una fecha prevista para la restauración del monumento

Álvaro Ramírez monumento a José Figueres Ferrer
El diputado liberacionista Álvaro Ramírez cuestionó el retiro de la escultura de José Figueres Ferrer y anunció que exigirá explicaciones al ministro de Cultura. La Nación
Cristian Mora