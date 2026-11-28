Un grupo de 438 personas y organizaciones publicó una carta abierta dirigida a Rebeca Grynspan Mayufis, candidata costarricense a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), en la que le solicita un pronunciamiento público ante la decisión del gobierno de Costa Rica de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese.

Francesca Albanese es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. La Universidad de Costa Rica (UCR) invitó a la funcionaria para entregarle el doctorado honoris causa, su máxima distinción académica.

Los firmantes señalaron que el caso trasciende la figura de Albanese y las posturas sobre Palestina. Según la misiva, el veto costarricense a la italiana compromete el derecho internacional, la independencia de los mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU y las garantías para ejercer sus mandatos.

El texto recordó que el artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la Organización de 1946 protegen el trabajo independiente de sus funcionarios. El artículo VI, sección 22, de esa convención otorga inmunidades a los expertos en misión, categoría que incluye a los relatores especiales según opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia de 1989 (caso Mazuly) y 1999 (caso Cumaraswamy), apuntaron.

De acuerdo con los remitentes, estas protecciones evitan interferencias, presiones o represalias de los Estados miembros contra la ONU.

“La decisión del gobierno costarricense plantea, por tanto, serios interrogantes respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Asimismo, compromete la histórica vocación de Costa Rica de defensa del multilateralismo, los derechos humanos y la solución de controversias mediante el derecho internacional”, señalaron los firmantes.

La carta advirtió de que el incidente ocurre mientras Costa Rica promueve la candidatura de Grynspan para dirigir las Naciones Unidas. Para los firmantes, la independencia de quien aspira a la Secretaría General requiere defender los principios del organismo incluso frente a actuaciones del propio Estado que impulsa su postulación.

Los autores del documento respaldaron el llamado de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Türk instó públicamente a las autoridades costarricenses a reconsiderar con urgencia su decisión y permitir la entrada de la relatora.

En la parte final del texto, fechada el 27 de noviembre de 2026, los firmantes plantearon tres peticiones concretas a Grynspan:

Emitir un pronunciamiento público en defensa de la independencia, prerrogativas e inmunidades de quienes ejercen mandatos de la ONU. Instar al Gobierno de Costa Rica a revertir el veto, permitir el ingreso de Albanese y garantizar sus derechos a la libertad de expresión, debido proceso y asistencia consular. Reafirmar que el respeto al derecho internacional prevalece sobre las afinidades o discrepancias políticas de los gobiernos de turno.

Los remitentes aclararon que no piden una postura sobre las opiniones sustantivas de Albanese, sino sobre las garantías institucionales de su cargo. El grupo sostuvo que la credibilidad de la ONU depende de la firmeza de sus futuros líderes y señaló que esta postura representa una oportunidad para preservar la trayectoria internacional de Costa Rica.

Al momento de publicar esta nota, Grynspan no había emitido ningún pronunciamiento sobre la retención de Albanese en el aeropuerto.

Albanese permaneció más de 24 horas en una sala del aeropuerto internacional Juan Santamaría hasta que una orden de la Sala Constitucional logró que Migración permitiera que la relatora pasara la noche en un hotel. Finalmente, ella salió de Costa Rica el sábado rumbo a México.