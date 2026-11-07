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Una visita del Colegio de Gravilias al Museo Judío desató una ola de antisemitismo

Mantendremos nuestras puertas abiertas, en particular a aquellos que escribieron esos comentarios, para que visiten nuestro museo y para que puedan conocernos antes de juzgarnos. El prejuicio se alimenta de la distancia y solo se derrota acortándola

Desde hace 20 años, miles de visitantes han conocido en el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica la cultura y las tradiciones judías, la historia de los judíos en Costa Rica y el flagelo del Holocausto.
Desde hace 20 años, miles de visitantes han conocido en el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica la cultura y las tradiciones judías, la historia de los judíos en Costa Rica y el flagelo del Holocausto.
Eric Scharf