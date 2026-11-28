Hace unos días presentamos el sexto informe del Índice de Competitividad Nacional y pasamos la tarde hablando de lo que uno espera escuchar en un foro de esta naturaleza.

Conversamos de la economía del futuro y de una demanda eléctrica que creció casi 5% en ocho meses y dejó atrás cualquier proyección oficial, como hemos venido advirtiendo. Y en el panel empresarial, un ejecutivo del sector de la construcción describió un programa para ponerles piso a viviendas costarricenses que todavía tienen piso de tierra.

Piso de tierra. En Costa Rica, en el año 2026.

No podemos hablar de inteligencia artificial, centros de datos, electrificación del transporte y dispositivos médicos y, en la misma oración, hablar de viviendas con piso de tierra. Eso tiene un nombre. Se llama una nación indiferente. Y de esa indiferencia todos somos responsables.

El índice confirma que el país avanza. Costa Rica alcanza 58,6 puntos sobre 100, sube por tercer año consecutivo y está a un paso del umbral que distingue a un país competente, con mejoras en conectividad, en dinamismo económico y en salud. Pero el mismo informe muestra que, mientras 25 cantones ya compiten en niveles competentes o superiores, otros 27 permanecen en condiciones limitadas o deficientes, y los ocho con peor desempeño están todos fuera de la Gran Área Metropolitana.

Entre Belén y Talamanca, hay casi 25 puntos de distancia. Son dos países diametralmente distintos, y el índice muestra esa cruda realidad.

La electricidad, tema especial del informe, retrata esa asimetría mejor que ningún otro indicador. Durante 2025, un abonado de Zarcero pasó menos de tres horas sin servicio. Uno de Nandayure, casi 30, diez veces más.

Para una empacadora que debe conservar fruta en frío, para una pulpería, para un hotel, esas horas son costos, clientes perdidos y, con frecuencia, la razón por la que la inversión se instala en otro lugar.

Y mientras discutimos si habrá potencia suficiente para los centros de datos que el mundo quiere instalar en países con energía limpia, seguimos sin resolver que la luz llegue con la misma calidad y con costos competitivos a todos los cantones.

Esa indiferencia también tiene un precio y este año lo conocimos con exactitud. El presidente del Banco Central lo dijo con absoluta claridad. El dato que “va a pasar a la historia” es que, en 2026, los costarricenses gastamos mil millones de dólares más por el aumento en el precio de los combustibles. Mil millones que salieron del país porque importamos todo el petróleo que consumimos y su precio lo deciden dos guerras, en Oriente Medio y en Ucrania, a miles de kilómetros de aquí.

Buena parte se quemó en un transporte que nuestra matriz limpia podría alimentar. Con una fracción de esa suma, ninguna casa en Costa Rica tendría piso de tierra.

El talento cuenta la misma historia. La inversión real por estudiante en infraestructura escolar cayó 41,5% en un año y la matrícula técnica en secundaria retrocedió. Un país que se propone atraer la economía del conocimiento no puede desinvertir en quienes tendrán que construirla.

No escribo esto para repartir culpas. La indiferencia no es un acto, es una omisión. Es la del empresario que cancela la planilla, pero ignora el cantón y las condiciones en que viven sus colaboradores. Es la del gobierno que planifica la electricidad para la economía del pasado y no para la que viene. Es la del Congreso que archiva una reforma eléctrica cuando todavía era posible seguir negociando. Es la de quienes medimos y presentamos informes, si nos conformamos solo con medir y no vamos más allá.

Otras generaciones cambiaron el rumbo del país. Una hizo que la educación fuera pública y obligatoria. Otra creó la seguridad social y, pocos años después, abolió el ejército para financiar la educación. La más reciente abrió la economía y nos llevó del café a los dispositivos médicos. Ninguna lo hizo cuando era cómodo. Lo hicieron cuando era necesario, y hoy todos vivimos de lo que ellas decidieron.

Tenemos la riqueza renovable que el mundo busca, tenemos talento y tenemos la evidencia, cantón por cantón, de qué mejora y qué falla. Lo que falta es la decisión y el compromiso, y eso ningún índice lo mide.

A las generaciones anteriores las recordamos por la Caja, por la escuela pública y por la paz. Si seguimos hablando de centros de datos y de pisos de tierra en la misma oración, ¿por qué nos van a recordar a nosotros?

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Carlos González Jiménez es presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad.