El próximo 29 de noviembre, Costa Rica será escenario de una ceremonia cargada de simbolismo. En los jardines del Museo Nacional se plantará un árbol de Ginkgo biloba, descendiente de los árboles que sobrevivieron a la bomba atómica de Hiroshima, como parte del Festival de la Abolición del Ejército.

Esta iniciativa forma parte del proyecto “Árboles de la Paz de Hiroshima”, una acción social de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La ceremonia reviste un poderoso simbolismo y el lugar no podría ser más significativo. El Museo Nacional ocupa las instalaciones del antiguo Cuartel Bellavista, una de las principales dependencias militares del país hasta que Costa Rica abolió su ejército, el 1.º de diciembre de 1948. Aquella decisión fue extraordinaria en una época marcada por la Guerra Fría, los conflictos armados regionales, las rivalidades ideológicas y las carreras armamentistas.

La abolición del ejército fue mucho más que una estrategia política temporal. Permitió orientar recursos económicos y capital humano hacia áreas que terminarían definiendo el desarrollo costarricense durante el siglo XX: la inversión en educación pública y cultura, el fortalecimiento del seguro social, las garantías sociales y laborales, el derecho al voto de las mujeres y de la población afrocaribeña, la seguridad social universal y la construcción de instituciones democráticas.

Costa Rica apostó por invertir en su población en vez de hacerlo en armas. Ahora corremos el riesgo de perder estas conquistas sociales, que han tomado generaciones en construirse. Es urgente retomar esa conciencia histórica y fortalecer estas instituciones, más allá del cálculo político efímero y del culto a la personalidad.

El árbol de Ginkgo biloba que se plantará en el Museo Nacional nos conecta directamente con esa memoria histórica. Esta especie es una de las más antiguas del planeta: tiene casi 290 millones de años. Convivió con los dinosaurios y ha sobrevivido a cambios climáticos, extinciones masivas y profundas transformaciones geológicas. Es, verdaderamente, un viajero del tiempo. Sin embargo, su significado proviene de otro hecho extraordinario.

Cuando la bomba atómica destruyó Hiroshima, en agosto de 1945, varios árboles ubicados cerca del hipocentro lograron sobrevivir. Contra todo pronóstico, rebrotaron entre las ruinas y se convirtieron en símbolos de resiliencia y esperanza. En Japón son conocidos como Hibaku jumoku, es decir, árboles sobrevivientes del bombardeo atómico.

A partir de ellos nació el proyecto internacional Green Legacy Hiroshima, cuyo objetivo es distribuir semillas de estos árboles en todo el mundo para mantener viva la memoria de Hiroshima y Nagasaki, y transmitir a las generaciones futuras un mensaje de reconciliación, solidaridad y paz.

En un mundo donde las guerras de elección continúan causando enorme sufrimiento y muerte, las armas nucleares proliferan y los arsenales se modernizan, y el lenguaje de la confrontación domina la política, estos árboles nos recuerdan una verdad sencilla pero fundamental: la paz debe construirse y, literalmente, plantarse todos los días.

En Costa Rica solemos hablar con orgullo de la abolición del ejército, pero con frecuencia olvidamos lo extraordinaria que fue esta decisión y los beneficios que produjo para el país. La educación pública, que permitió la movilidad social de miles de familias; la seguridad social, que protege a toda la población, especialmente a los estratos más necesitados, y las universidades públicas, que forman profesionales e investigadores y rescatan nuestra memoria científica y cultural, son parte de ese legado histórico.

Por eso resulta tan apropiado que uno de los árboles descendientes de Hiroshima encuentre su hogar precisamente en el antiguo cuartel que hoy alberga una institución dedicada a la cultura, la educación y la memoria histórica. El contraste es poderoso: donde antes hubo instalaciones militares, hoy se cultiva conocimiento; donde antes se preparaba la guerra, hoy se siembra un símbolo de paz que nos recuerda nuestra vocación histórica como país.

Los árboles poseen una cualidad singular: nos obligan a pensar a largo plazo. Quien planta un árbol sabe que probablemente serán otras las generaciones que disfrutarán plenamente de su sombra. En una época dominada por la inmediatez y las recompensas instantáneas, sembrar un árbol es una declaración de fe en el futuro.

Estos árboles son plantados por niños y jóvenes como parte de un proyecto multigeneracional. Sembrar uno enseña una lección que ningún discurso podría transmitir con igual fuerza: la paz no es una conquista garantizada. Es una tarea colectiva que debe cultivarse permanentemente con paciencia, educación, justicia social y compromiso ciudadano.

El Ginkgo de Hiroshima que será plantado este domingo en el Museo Nacional no solo conmemora una tragedia que la humanidad nunca debe repetir. También celebra una de las decisiones más audaces de la historia republicana costarricense: sustituir la fuerza de las armas por la fuerza de la educación, la salud, la cultura y las instituciones democráticas.

Bajo la sombra de ese árbol, las generaciones futuras podrán recordar que las sociedades más civilizadas no son necesariamente aquellas que acumulan más armas o poder político, sino las que más invierten en su gente y utilizan el conocimiento humano para el bien común y para una paz enraizada en la justicia social.

faetornis@yahoo.com

Gerardo Ávalos Rodríguez es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).