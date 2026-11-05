¿Quién decide qué significa defender los derechos de las mujeres?

Costa Rica vive un acontecimiento histórico: cuatro mujeres presiden simultáneamente los cuatro poderes de la República. Laura Fernández, Yara Jiménez, Patricia Vargas y Eugenia Zamora han llegado a posiciones de enorme responsabilidad. Celebro sus nombramientos y reconozco en ellos el camino abierto por generaciones de mujeres que han contribuido al desarrollo del país, muchas veces sin recibir el reconocimiento merecido.

Por eso, leí con interés el editorial de La Nación, “Dos presidentas y dos ‘presidentes’”, publicado el 2 de noviembre. Comparto una de sus premisas: la presencia de mujeres en puestos de poder no garantiza, por sí sola, políticas favorables a las mujeres. Sin embargo, discrepo de que sus posiciones sobre el aborto puedan utilizarse como criterio para valorar su compromiso con los derechos y el progreso de las mujeres.

¿Desde cuándo la libertad de una mujer debe medirse por su adhesión a una determinada postura ideológica? La conquista de espacios de decisión pierde parte de su significado si, una vez alcanzados, se exige a las mujeres pensar de una sola manera. ¿Por qué defender la vida del no nacido tendría que considerarse una posición menos legítima o comprometida con las mujeres? La igualdad no consiste en imponer ideas, sino en reconocer la capacidad de cada persona para deliberar, disentir y actuar libremente conforme a sus convicciones.

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