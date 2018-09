Hoy, cualquiera puede recibir una condena de 50 años de prisión y, si el recurso incumple las misteriosas formas exigidas por la Sala Tercera, ni siquiera se estudian sus argumentos; las víctimas o sus parientes pueden ver frustrado su recurso de casación contra una absolutoria porque el documento impugnativo no llenó los enigmáticos requisitos no previstos por la ley. Eso no es justicia ni la seguridad jurídica que supone predictibilidad de los fallos.