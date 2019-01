No hay que salir de estas tierras costarricenses para darnos cuenta de que vivimos un faltante de lectores, por no decir escritores. El apoyo al arte en Costa Rica es casi nulo, de no ser por festivales internacionales anuales que nos hacen pensar lo contrario. No formamos personas que quieran dedicarse a escribir, y obligamos a los estudiantes a leer. Olvidamos el significado de la palabra fomentar.