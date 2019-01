Los derechos de propiedad intelectual son la esencia de la innovación. Los países que no hacen un buen trabajo protegiéndolos, no generan grandes cantidades de empleos y no logran competir bien a escala internacional. América Latina se encuentra rezagada en este aspecto. El índice mundial de propiedad intelectual de 2018 ubica a 7 de 9 países latinoamericanos en la segunda mitad del ranquin.