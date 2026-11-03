AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

La universidad pública que no aparece en la foto

Hay estudiantes que esperan con su celular o frente a una computadora para saber si el año que viene podrán estudiar

Fotografía de archivo de julio de 2016. Un grupo de 23 privados de libertad, estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en el CAI San Carlos, recibe un curso de inglés.
Fotografía de archivo de julio de 2016. Un grupo de 23 privados de libertad, estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en el CAI San Carlos, recibe un curso de inglés.
Gustavo Solórzano Alfaro

El martes 20 de octubre, miles de personas marchamos hasta la plaza de la Democracia en defensa del presupuesto de las universidades públicas. Esa misma noche, pese a todo, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una rebaja de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año entrante.

En ese contexto, es fundamental hablar de una parte del sistema universitario que esa discusión casi nunca tiene a la vista, porque no produce imágenes.

Las personas que estudian en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) no suelen reunirse en su campus. Cuando se discute lo que cuesta la educación superior pública, los periódicos y las redes se llenan de una fotografía razonable y verdadera: un aula, una explanada, estudiantes jóvenes que cruzan un jardín. Esa fotografía existe y debemos defenderla.