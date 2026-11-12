La República no es la finca privada del jaguar

Me inquieta el rumbo de Costa Rica. Pareciera que pedirles a los gobernantes que razonen y expliquen sus decisiones les resulta una impertinencia de quienes creemos que este país aún nos pertenece a todos. Entre anuncios y descalificaciones, corremos el riesgo de confundir la autoridad con el mal humor.

He hablado hasta la saciedad de nuestras demoras, trámites absurdos e instituciones que agotan la paciencia del ciudadano. Pero entre reparar una casa y quitarle las columnas existe una diferencia que deberían entender los remodeladores del país. Una reforma se acredita por lo que mejora, no por el estruendo que produce.

La presidenta debe responder por los fundamentos y las consecuencias de sus decisiones. Nos interesa mucho saber si tiene una estrategia, cuánto costará y quién responderá si fracasa. El cargo confiere autoridad, pero la ausencia de responsabilidad, por supuesto, no viene incluida.

Rodrigo Chaves, al frente de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, tampoco ocupa una silla decorativa. No sé qué pensará en privado; pero sí sé que debe responder por lo que respalda en público. La responsabilidad no desaparece porque cambie el tamaño del despacho.

Después de cuatro años de una administración y de los meses de su continuadora, corresponde presentar cuentas. La herencia eventualmente recibida podría explicar algunas dificultades, pero no puede convertirse en una póliza perpetua contra la responsabilidad. Cuando los herederos son también los autores del testamento, la excusa resulta muy ingeniosa.

La economía merece un examen sin propaganda oficial ni catástrofes opositoras. El Banco Central proyecta un crecimiento del 3,2% para 2026, inferior al 3,4% previsto en julio. No estamos ante una economía paralizada, pero tampoco ante una realidad que permita sustituir el análisis por aplausos.

Según el informe divulgado por Comex, las exportaciones de bienes crecieron un 4% entre enero y setiembre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Las del sector de equipo de precisión y médico crecieron un 1%, mientras las ventas a Norteamérica disminuyeron un 1%. La estadística tiene la mala costumbre de arruinar un discurso bien ensayado.

Además, exportar más no significa ganar más dinero. Quien cobra en dólares y paga salarios en colones conoce esa diferencia sin necesidad de un doctorado. Una apreciación del colón puede beneficiar a importadores y a quienes pagan deudas en dólares con ingresos en colones, pero perjudicar a exportadores y empresas turísticas. Celebrarla sin examinar sus efectos equivale a felicitar al termómetro mientras el paciente explica dónde le duele.

No estoy proponiendo manipular el tipo de cambio. Más bien exijo explicaciones y medidas para fortalecer la competitividad. La economía jaguar debe medirse por las oportunidades que crea y los empleos que sostiene. A fin de mes, ninguna familia paga el supermercado con un rugido, por más fuerte que este sea.

Mi mayor inquietud, como siempre lo he afirmado, está en los contrapesos. Una democracia puede conservar sus edificios y ceremonias mientras pierde capacidad para fiscalizar al poder. No hace falta clausurar una institución para volverla inoperante: basta con mantener sus obligaciones y privarla de los medios para cumplirlas.

El Poder Judicial advierte de que el proyecto presupuestario para 2027 reduce su asignación en ¢10.542 millones respecto de 2026 y condiciona el uso de ¢29.843,8 millones a requisitos adicionales. Son cifras de la institución sobre un proyecto en trámite. No prueban una conspiración; sí exigen explicar cómo se protegerán los servicios que podrían resultar afectados.

La disciplina fiscal es indispensable. Revisar privilegios y exigir resultados, también. Pero cada recorte debe precisar qué gasto elimina y qué servicio compromete. Ahorrar en una extravagancia es sensatez; impedir una investigación puede salir carísimo. La contabilidad pública continúa en la vida del ciudadano que necesita protección.

Y, por Dios, ¿qué es esa obsesión por proferir improperios contra funcionarios que no gozan de sus simpatías? Estamos en la Costa Rica del siglo XXI: aquí debe prevalecer el respeto, nunca los insultos ni las pachucadas.

Es una perversidad debilitar una institución, exhibir su deterioro y usarlo como argumento para debilitarla todavía más. No afirmo que cada reducción tenga ese propósito. Afirmo que debemos impedir ese círculo. Exigir una justicia eficiente obliga también a darle medios y evaluar sus resultados.

¿Hacia dónde nos llevan los jaguares? ¿Qué país pretenden construir con esta continuidad política? Preguntar no convierte a nadie en enemigo de Costa Rica. Pretender que solo los seguidores del gobierno aman al país es una apropiación indebida del patriotismo.

A mi edad, pienso en mis hijos y mis nietos. Quiero dejarles instituciones que funcionen y libertad para exigir cuentas. No deseo que sus derechos dependan del humor o la simpatía de un gobernante. Para recibir favores, hay que caer bien; para ejercer derechos, debe bastar con ser ciudadano.

Costa Rica necesita reformas profundas y gobernantes que comprendan que recibieron una responsabilidad temporal, no una escritura de propiedad. Que el jaguar ruja cuanto quiera. Pero que rinda cuentas. La República no es su presa.

jaime.feinzaig@icloud.com

Jaime Feinzaig es cirujano dentista y exembajador de Costa Rica en Italia.