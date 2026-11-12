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La República no es la finca privada del jaguar

A fin de mes, ninguna familia paga el supermercado con un rugido, por más fuerte que este sea

Bandera de Coronado
Pretender que solo los seguidores del gobierno aman al país es una apropiación indebida del patriotismo. Preguntar no convierte a nadie en enemigo de Costa Rica. Alonso Tenorio
Jaime Feinzaig