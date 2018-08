Desigualdad. El sistema educativo es uno solo, mas no sus resultados. No existe igualdad de oportunidades educativas para los jóvenes obreros y campesinos, que en su mayoría inician su vida laboral en la pubertad, e incluso, en la niñez. Si en la práctica todos los jóvenes costarricenses tuviesen la misma oportunidad de llegar a ser estudiantes universitarios, sabiendo que cumplen con los requisitos de conocimiento matemático que les permitan finalizar con éxito una carrera científica o técnica, la pobreza no sería la principal causa que impida el avance económico del país.