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La competitividad de Costa Rica se juega más allá del tipo de cambio

Para proteger la inversión y el empleo, no basta con mirar las cifras agregadas: debemos entender la filigrana entre el tipo de cambio, las decisiones estratégicas de las multinacionales, los giros comerciales en EE. UU. y la irrupción de la IA

'El Financiero' analizó qué pasa con el tipo de cambio cuando el Banco Central ahce intervenciones por estabilización en el Monex.
La volatilidad del tipo de cambio es solo una pieza del rompecabezas. Shutterstock
Oswald Céspedes Torres

Desde 2021, la economía costarricense ha caminado entre luces y sombras.

Por un lado, la reactivación tras la pandemia, la disciplina fiscal y el control de la inflación nos devolvieron a terreno firme. Por otro, han emergido nuevas tensiones que amenazan nuestro ritmo.

Para proteger la inversión y el empleo, no basta con mirar las cifras agregadas: debemos entender la filigrana entre el tipo de cambio, las decisiones estratégicas de las multinacionales, los giros comerciales en EE. UU. y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).