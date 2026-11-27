El 27 de noviembre de 2026 quedará marcado como un día muy oscuro en la historia de nuestro país. Posiblemente por eso, la sabia naturaleza nos envió una mañana gris.

La decisión de las autoridades migratorias costarricenses de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, constituye un acontecimiento profundamente lamentable, que merece nuestra indignación y una reflexión que trascienda las circunstancias inmediatas.

Albanese había sido invitada oficialmente por la Universidad de Costa Rica para recibir el doctorado Honoris Causa, la máxima distinción que concede nuestra institución. Se trataba de un acto estrictamente académico, sustentado en una decisión unánime del Consejo Universitario y promovido por la Escuela de Psicología, en reconocimiento a su trayectoria como jurista internacional, su rigurosa labor en materia de derechos humanos y su compromiso con la defensa de la dignidad humana.

Como rector de la Universidad de Costa Rica, expreso mi profunda vergüenza por lo sucedido y ofrezco a la señora Albanese nuestras más sinceras disculpas. No resulta admisible que una persona invitada por la principal universidad del país, para participar en una actividad de naturaleza académica, vea impedido su ingreso. Más allá de las competencias que corresponden al Estado en materia migratoria, decisiones de esta naturaleza requieren fundamentos jurídicos claros, transparencia y pleno respeto al ordenamiento constitucional.

Pero hay una cuestión de fondo que no podemos pasar por alto: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra son principios fundamentales de nuestra institucionalidad democrática. La Constitución Política garantiza a las universidades públicas la independencia necesaria para desarrollar sus funciones académicas, promover el pensamiento crítico y establecer sus propios espacios de discusión y reconocimiento intelectual.

Ninguna autoridad gubernamental puede arrogarse la potestad de determinar a quién puede invitar una universidad, qué voces pueden ser escuchadas en sus espacios académicos o cuáles ideas merecen ser discutidas.

Una universidad es, por definición, un espacio de pluralidad, libertad intelectual y confrontación respetuosa de las ideas. Su razón de ser consiste precisamente en abrir sus puertas al conocimiento y al debate, incluso cuando las posiciones expresadas resultan incómodas para quienes ejercen el poder.

El doctorado Honoris Causa concedido a Francesca Albanese no representa una adhesión irreflexiva a una posición política ni una decisión coyuntural. Es un reconocimiento académico a una trayectoria y a una contribución intelectual que consideramos valiosas. Desde su responsabilidad en Naciones Unidas, Albanese ha elaborado importantes análisis jurídicos sobre las violaciones del derecho internacional y la situación de los derechos humanos del pueblo palestino. Reconocer esa labor significa reivindicar la importancia del derecho internacional, la dignidad humana y la responsabilidad de la comunidad internacional frente al sufrimiento de las poblaciones civiles.

La Universidad de Costa Rica no puede renunciar a su responsabilidad de cuestionar, investigar, debatir y denunciar las injusticias. La neutralidad académica jamás debe confundirse con indiferencia frente al sufrimiento humano; tampoco la libertad de pensamiento puede subordinarse a las conveniencias del poder.

La noche del jueves, desde el aeropuerto donde permanecía retenida, Francesca Albanese expresó una frase que hoy adquiere un significado particularmente profundo: “Se puede impedir la entrada a una persona, pero no pueden silenciar la verdad; pueden retenerla en un aeropuerto, pero no pueden detener su conciencia”.

Esas palabras también son nuestras. Ninguna frontera puede contener la fuerza de las ideas, ningún poder puede encarcelar la conciencia y ninguna autoridad puede decidir hasta dónde puede llegar la verdad. Podrán impedir la presencia física de una persona, pero no podrán impedir que su pensamiento encuentre eco en quienes creemos que el conocimiento debe estar siempre al servicio de la justicia.

Hoy, desde la Universidad de Costa Rica, reafirmamos que esta es también su casa y que nuestra comunidad académica es parte de esa voz que se niega a guardar silencio. Porque una universidad que renuncia a la libertad de pensamiento renuncia a su propia razón de existir.

Frente a la injusticia, jamás elegiremos el silencio.

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Carlos Araya Leandro es rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).