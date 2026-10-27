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Francia arde y Costa Rica debería tomar nota

Las movilizaciones juveniles revelan el debilitamiento de una promesa: que la educación, el trabajo y el mérito permiten construir un futuro mejor

Manifestaciones masivas en Francia por parte de estudiantes.
El movimiento comenzó el 21 de setiembre en el Liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia parisina, donde los alumnos protestaron por la falta de subdirector, de enfermería y de apoyo para estudiantes con necesidades especiales. DIMITAR DILKOFF
Montserrat Botey

Las imágenes de incendios, saqueos y enfrentamientos en Francia el 17 de octubre le dieron la vuelta al mundo. Su espectacularidad nubló las razones que llevaron a los estudiantes a las calles. París ardía, pero el fuego dejaba al descubierto algo menos visible: el agotamiento del macronismo y de su promesa de progreso mediante la educación, el trabajo y el mérito.

El movimiento no nació en los grandes bulevares. Comenzó el 21 de setiembre en el Liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia parisina, donde los alumnos bloquearon el centro para denunciar la falta de subdirector, de enfermería y de apoyo para estudiantes con necesidades especiales.

En el Liceo Paul-Éluard de Saint-Denis reclamaban profesores sustitutos, mesas, sillas, jabón y papel higiénico; en 2023, el techo de una de sus aulas se había desplomado.