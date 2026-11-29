Presurosas, dos monjitas caminan por la avenida central. Se protegen de la lluvia de ceniza a la que nos acostumbrábamos en marzo de 1963, a raíz del sorpresivo despertar del volcán Irazú en el verano de ese año. Había llegado al país el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, con motivo de la histórica reunión de mandatarios centroamericanos.

El señor Raymond Telles, embajador norteamericano en nuestro país y gran amigo de Kennedy, lo había convencido de visitarnos –según me contó una vez su hija, Cynthia Telles, exembajadora estadounidense–, petición que el líder mundial aceptó complacido, con la condición de que estuvieran presentes en San José los mandatarios del Istmo, en el marco del programa de la Alianza para el Progreso.

Las sombras alargadas de las religiosas sitúan las agujas del reloj en una luminosa aurora, a pesar de la bruma que difumina el perfil de los edificios, como se aprecia en la gráfica de Francisco Coto Fernández (1924-2024), legendario fotógrafo y documentalista, pionero de su profesión, dueño del recordado estudio Foto Coto. Sobre la calzada semicubierta por un manto gris, dos vehículos se aproximan en esta escena de “La tacita de plata”, como se conocía a la ciudad capital: sencilla, ordenada y limpia.

Kennedy había llegado en marzo del 63 y los escolares lo recibimos con banderas de los dos países, apostados en las aceras del paseo Colón. Sin embargo, en este relato de monjas, ceniza y nostalgia, más que al personaje histórico, evoco la valiosa colección del señor Coto: imágenes en blanco, negro y matices que el icónico fotógrafo plasmó en siluetas de luz y de sombra en todo el territorio nacional.

Ocho meses después de la reunión en San José, el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Era viernes 22 de noviembre. En el fondo de mis recuerdos resuena aún la sorpresiva sirena de la hacienda de Tournón. “Acaba de decir la radio que hirieron a Kennedy”, corrió una voz por el vecindario. Serían las 2 de la tarde. Minutos después, las campanas de la iglesia de San Francisco doblaron en señal de duelo. Puedo decir que aquella fue una de las primeras pérdidas que he llorado a lo largo de mi existencia.

Hago una pausa, dejo de escribir y me sirvo un café. Vuelvo al computador, despliego en pantalla la fotografía de las monjas, me sumerjo en el encuadre, entro en escena y quedo a un metro de las religiosas. Una me mira y la otra sigue con la sombrilla mientras, a poca distancia y en la misma acera, varios transeúntes también se guarecen del polvo volcánico. Me acerco a saludarlos sin que se percaten de mi presencia; de inmediato, comprendo que nos encontramos en dimensiones distintas.

Un pescador sale del agua con su canasta repleta al hombro. El atardecer dibuja el contorno de mar y cielo en Boca de Barranca. El presidente Kennedy ingresa al Teatro Nacional. Tres parroquianos montan una tertulia en el comisariato del pueblo. Un chiquillo mira embobado el estanque del parque japonés. La avenida central muestra el tránsito vehicular rumbo a la plaza de la Artillería… El país que el lente acucioso de Francisco Coto legó a la posteridad era muy diferente; pobre, sencillo y dependiente de un solo cultivo, pero más seguro y solidario, más nuestro.

Ahora, en medio del caos de una capital desordenada y tan peligrosa que nos ha convertido en víctimas colaterales de la intolerancia y de la polarización, cabe imitar a Santiago Zavala, personaje de la novela Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, cuando se cuestiona cómo y por qué se jodió su patria suramericana, y preguntar nosotros también: ¿En qué momento se nos jodió Costa Rica?

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Roberto García H. es periodista y comunicador.