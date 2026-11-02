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¿Cuánto poder puede comprar una fortuna?

La cuestión más relevante es si existe un punto a partir del cual la concentración de riqueza altera las condiciones de competencia económica y debilita las bases políticas de una sociedad democrática

Riqueza y pobreza, metáfora. Una pierna con zapato y pantalón de vestir; la otra, con tenis y pantalón desteñido, de trabajo
El World Inequality Report 2026 estima que el 10% más rico de la población mundial concentra el 74% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee apenas el 2%. Africa Studio
Roberto J. Gallardo N.

Sabemos desde hace mucho que el mercado genera desigualdad. Lo reconocen incluso las instituciones internacionales que, durante la década de los 90, promovieron su fortalecimiento como respuesta a los problemas de sistemas económicos fiscalmente insostenibles.

Las diferencias de talento, esfuerzo, educación, productividad, propiedad y capacidad para asumir riesgos producen diferencias de ingresos y riqueza. Eso no constituye, por sí mismo, un problema.

Desigualdad económica, riqueza vs. pobreza. Billetera llena de billetes de dólares vs. billetera vacía
Unas 56.000 personas (el 0,001% más rico) poseen más riqueza que los 2.800 millones de adultos que constituyen la mitad inferior de la humanidad. (New Africa/Shutterstock)