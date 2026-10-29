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El campo no teme al comercio; teme competir en desventaja

Nuestro campo no ve el acuerdo como una amenaza por temor al cambio, sino porque conoce sus números. Abrirse sin medir el daño no es valentía, es imprudencia

En el Día Mundial de la Leche, Alonso Rodríguez cuenta que no podría vivir si no es dedicándose a la ganadería. Cortesía.
El sector lechero produce 3,3 millones de litros diarios en unas 28.000 fincas, en su mayoría pequeñas y familiares, y sostiene alrededor de 43.000 empleos. cortesía
Manuel Ossenbach Sauter

Tomás Dueñas y Alejandro Patiño publicaron en este espacio, el 16 de octubre, una defensa entusiasta del Acuerdo Transpacífico (CPTPP). Comparto su premisa: Costa Rica no puede encerrarse. Pero su artículo es un alegato general a favor de los tratados de libre comercio que no examina ningún caso concreto, no estima el daño posible ni dice quiénes ganarían con este acuerdo.

Los datos sobre nuestros propios tratados contrastan mucho con ese optimismo. Costa Rica tiene 18 acuerdos vigentes, pero los resultados se concentran en tres. El DR-CAFTA absorbe el 47% de las exportaciones de bienes y el 72% de la inversión extranjera directa. La Unión Europea recibe el 19,4% de lo exportado y Centroamérica, el 14,4%.

Los otros 15 tratados, que abarcan 22 países, apenas suman el 12,7%. En 2007, con cinco acuerdos vigentes, los socios comerciales concentraban el 92,9% de nuestras exportaciones; en 2025, con 18, llegaron al 93,5%. Trece tratados nuevos movieron esa cifra poco más de medio punto.