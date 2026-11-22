Hay algo más preocupante que equivocarse en una proyección económica: equivocarse en la dirección, corregir los números y continuar contando esencialmente el mismo cuento. Eso es lo que me preocupa de las proyecciones del Banco Central durante 2026.

En enero, esperaba que la economía creciera 3,8% este año. Ahora proyecta 3,2%. Para 2027 estimaba 4,0%. Ahora espera 3,3%.

La economía resultó considerablemente menos dinámica de lo que el Banco Central esperaba al comenzar el año. Los números ya lo reconocen. El cuento, todavía no.

Los números ya cambiaron

Que el Banco Central revise sus proyecciones no es el problema. Hacerlo es parte de su trabajo. El problema consiste en que la economía ya mostró una trayectoria menos dinámica de la esperada y, aun después de reconocerla en los números, una parte importante del nuevo escenario continúa descansando sobre la demanda interna, particularmente sobre el consumo de los hogares y la inversión.

El punto de partida, sin embargo, cambió. Durante el tercer trimestre, la economía creció 2,7% interanual, pero la manufactura pasó de crecer 12,9% en el tercer trimestre de 2025 a contraerse 3,7% un año después. Es un cambio de 16,6 puntos porcentuales en apenas 12 meses.

La construcción y algunos servicios mantienen señales favorables, por lo que no estamos ante una economía paralizada. Pero tampoco podemos utilizar el crecimiento agregado para ignorar que algunos motores importantes están perdiendo fuerza.

Si el sector externo frena, alguien tiene que empujar

Para todo 2026, el propio Banco Central proyecta que las exportaciones de bienes y servicios crecerán únicamente 1,4%, mientras las importaciones aumentarán 2,4%. Dentro de las exportaciones, los servicios caerían 1,4%.

Ahí aparece la pregunta central. Si las exportaciones pierden dinamismo, las importaciones crecen más rápido y la manufactura se contrae, alguien tiene que cargar con el crecimiento. La inversión puede aportar una parte. Pero buena parte del cuento termina descansando nuevamente sobre el consumo. Y es precisamente cuando llegamos al consumidor de carne y hueso que la realidad comienza a incomodar la proyección.

El consumidor del cuento y el consumidor real

La Encuesta Nacional de Hogares de 2026 encontró que el ingreso promedio mensual de los hogares cayó de ¢1.209.825 a ¢1.163.728, una reducción de 3,8%. El ingreso per cápita disminuyó también 3,8%. Y el ingreso proveniente del trabajo asalariado, principal fuente de ingreso de las familias, cayó 3,2%. En los hogares urbanos, la reducción del ingreso promedio alcanzó 4,7%.

El mercado laboral tampoco termina de cerrar la ecuación. Para junio-agosto había alrededor de 2,19 millones de personas ocupadas y la ocupación no registró una expansión interanual estadísticamente significativa. Al mismo tiempo, la población desempleada alcanzó 157.000 personas, aproximadamente 20.000 más que un año antes.

Nada de esto significa que Costa Rica esté en recesión. No lo está. Tampoco significa que el consumo necesariamente vaya a caer. Significa algo más sencillo: si esperamos que el consumidor sostenga una parte importante del crecimiento, necesitamos explicar de dónde saldrá el dinero para hacerlo.

El crédito compra tiempo. No crea ingreso

Una familia puede consumir con el ingreso que genera. También puede utilizar sus ahorros o endeudarse. Las tres alternativas permiten consumir hoy, pero no significan lo mismo. El ingreso sostiene el consumo. Utilizar ahorro reduce recursos disponibles para mañana. Endeudarse adelanta consumo comprometiendo ingreso futuro.

El saldo adeudado en tarjetas de crédito alcanzó ¢1.710 billones al cierre de 2025. Ese dato no demuestra una crisis de endeudamiento ni mide morosidad. Pero sí muestra la importancia que ya tiene el crédito en las finanzas de los hogares.

Y ahí está el punto que no deberíamos perder de vista: financiar consumo no es producir ingreso. Una familia puede utilizar ahorro o crédito para mantener temporalmente sus gastos. Lo que no puede hacer indefinidamente es sustituir ingreso con deuda.

Corregir los números no basta

Por eso, la discusión más importante ya no es si Costa Rica crecerá exactamente 3,2%, una décima más o una décima menos. La pregunta es cómo vamos a crecer. Si las exportaciones pierden dinamismo, la manufactura se contrae y esperamos que la demanda interna cargue una parte importante de la expansión, necesitamos saber qué producirá el ingreso que permitirá financiarla.

Costa Rica necesita inversión productiva, empresas capaces de competir, exportaciones dinámicas, mayor productividad, empleos de calidad e ingresos crecientes. Necesitamos que las familias consuman porque ganan más, no porque tengan que sustituir ingreso con ahorro o deuda.

El consumidor real no vive dentro de una hoja de Excel. Vive de su trabajo y de su salario. Paga comida, electricidad, alquiler o hipoteca, educación, transporte y deudas. Puede utilizar sus ahorros. Puede endeudarse. Puede apretarse la faja. Pero existe un límite que ninguna proyección económica puede borrar.

El Banco Central puede volver a corregir el pronóstico. Puede mover otra décima. Puede incluso terminar acertando el número. Pero acertar finalmente el número no significa haber entendido el problema.

Los números ya corrigieron al Banco Central. Ahora falta que el Banco Central corrija el cuento.

pedro.munoz@dentons.com

Pedro Muñoz es exdiputado.