El muro también amanece helado, igual que la arena del desierto, congelado como las hojas de los pocos arbustos que le hacen compañía, y zigzagueante, siempre, junto a las diamantinas –cascabeles del este, o del oeste, o diamondbacks, como les dicen del otro lado– que abundan por aquellos confines de soledad y vigilancia, a lo largo de sus más de tres mil kilómetros. Al despertar, se emociona cuando observa el contraste entre el naranja incandescente del cielo y el azul profundo de la silueta de las montañas, o sintiendo las aguas turbulentas y teñidas de un río que a veces se hace el bravo, tan cómplices como él de los secretos fronterizos. Ocurre cada mañana, en el instante preciso antes de que al sol se le ocurra asomarse y delatar con sus rayos cualquier movimiento sospechoso, anómalo, reportable.

Se endereza orgulloso sobre sus nueve metros de alto y esos tres de profundidad, enraizado en la tierra, como pretendiendo que ni las manos más desesperadas puedan deshilachar sus uñas para escarbar sus alrededores. Sabe que sus barras verticales, circulares e independientes adquieren un efecto tornasol cuando se les observa desde los carros que recorren la autopista paralela, y que por instantes simula el movimiento del tren, donde desearían yacer los cuerpos extenuados y las piernas con llagas de tanto andar por la vida injusta que les tocó, por haber quedado del otro lado de aquellos tratados fronterizos.

Hay otros testigos: las eólicas que delatan las ráfagas de viento, pero nada dicen de los periplos errantes, los cuadriculados de las plantaciones que desafían los extremos de las temperaturas o los pueblos olvidados por Dios, tan de estaciones de servicio, con sus abarrotes para saciar el hambre de los que tienen el privilegio de no ir a pata. Y los furgones, claro, en los que de cuando en cuando se descubre el trasiego humano con sus víctimas deshidratadas y hacinadas, sin ánimo de vida, o con mayor frecuencia, con sus dobles forros para el transporte de la fortuna de algunos y la desgracia de otros. “Podrás imaginarte desde afuera/Ser un mexicano cruzando la frontera/Pensando en tu familia mientras que pasas/Dejando todo lo que tú conoces atrás/Si tuvieras tú que esquivar las balas”, dice, siempre tan bien dicho, Molotov en Frijolero.

Los anuncios insisten en llamar al nueve-uno-uno en caso de observar a alguien caminando al borde de la carretera, advirtiendo que las paradas son solo en caso de emergencia, recordando que todo se encuentra observado por alguien con aire acondicionado, infundiendo una extraña sensación de continua vigilancia, de que aquella quietud no es tan real, recordando que los lugares de paso son de paso.

Pero el muro sigue ahí, haciéndose el olvidadizo, como si el asunto no fuera con él. Disimulando. No desea recordar que detrás hay un Darién que ya pasó factura cuando laceró los pies y maceró las voluntades, no más empezando el recorrido; que las llanuras de Los Chiles de Costa Rica “son el lugar más aterrador de todo el trayecto por tener que cruzarse de noche, cuando salen las culebras que ahí les dicen terciopelo”, según le contó una venezolana ya veterana, ya del otro lado de sus dominios; o de las historias de las negociaciones con los coyotes, estos tipos con aspecto de ser de los mismos sin necesariamente sentirse –ni comportarse– como uno más de ellos.

Desconoce él que los retos no han acabado, y que luego enfrentarán también el desarraigo, la explotación laboral, las dificultades del idioma, la mirada perdida de aquellas facciones centroamericanas tambaleantes entre alcohol y otras sustancias en medio de alguna gran ciudad, el temor constante por ser descubiertos, separados, deportados –y devueltos con la vergüenza de regresar derrotados–, o la deuda pendiente por la ayuda que el conocido de algún conocido de otro conocido brindó, pero que nunca fue gratuita. Disimula que no sabe que algunos cargarán a cuestas una vida de añoranzas de olores y sabores que a veces tardan años en volver a saborearse. O a veces más que eso.

Pero él admite que, aun así, lo seguirán visitando, esquivando, burlando, porque hay un pasado al que se le debe huir, porque las tripas no perdonan cuando tienen hambre, o porque la propia violencia e indiferencia, cuando son endémicas, suelen doler más que las ajenas. Acepta que, por más que intente, se le siguen fugando las costumbres, la nostalgia que se respira en los restaurantes de recetas sin condimentos autóctonos, o las remesas, tan vitales para mantener a aquella abuela que ahora se encarga de unos críos a quienes se verá crecer a través de una pantalla y una remembranza. Y de un anhelo.

Sabe –sé que él sabe que está ahí contra su voluntad– que lo pusieron por decisión ajena, porque los destinos y la historia tienen sus caprichos y muchas veces, casi siempre, hacen caso omiso de algo que unos pocos reconocen como la dignidad humana.

Al escribir, imaginamos en una lengua común, y esa es otra manera de salvar distancias y borrar fronteras. Ser entendido de un país a otro, viajar en las palabras; no importan los muros, porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo (…).

Sergio Ramírez, “La lengua que ningún exilio pudo quitarme”.

ricardo.millangonzalez@ucr.ac.cr

Ricardo Millán es médico psiquiatra, catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina.