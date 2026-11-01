AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Foros

Cuando el poder se vuelve contra el Estado

En una democracia, se recibe el mandato de gobernar, nunca el derecho de apropiarse del Estado

Indiana Trejos, viceministra de Procomer y Laura López, gerente general, presentaron los resultados institucionales del último año.
Indiana Trejos, ahora exministra de Comercio Exterior, y Laura López, exgerenta general de Procomer. Marcia Solano Miller
Alejandro Patiño Cruz

Desde la puerta de La Crónica, Zavalita se preguntaba en qué momento se había jodido el Perú. Hoy me pregunto: ¿en qué momento confundimos en Costa Rica el mandato de gobernar con el derecho de disponer del Estado? La pregunta dejó de ser retórica cuando la presidenta anunció que el Acuerdo Transpacífico “no va” y destituyó a su ministra de Comercio Exterior. Fue una señal de algo más grave: el empeño de someter las instituciones permanentes del Estado a la voluntad de quien gobierna.

Los escombros llevan fecha y nombre. En 2023, alegando restricciones presupuestarias, se rompió el convenio con Cinde, como desmontar una maquinaria para ahorrar mantenimiento. Cayó después el excanciller que, desde Comex, había conducido aquella ruptura, alcanzado por el método que ayudó a inaugurar. En Procomer, siguieron despidos, dificultades financieras y la salida de su gerenta. Ahora, Indiana Trejos, experimentada funcionaria formada en Comex. No son episodios inconexos. Son dos gobiernos, una misma corriente política y un método que se repite: convertir en territorio de conquista política instituciones que tardaron décadas en construirse.

En mayo, el gobierno celebraba la conclusión sustantiva del Acuerdo Transpacífico. Cinco meses después, su sucesora, del mismo movimiento político, archiva la adhesión pese a haber prometido avanzar hacia ella. El logro de ayer se convirtió en falta de hoy. Se ha invocado el secreto. La acusación confunde la confidencialidad propia de las negociaciones comerciales con el ocultamiento.