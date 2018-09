El Estado legitima y autoriza el uso de la violencia por parte de los ciudadanos como forma de evitar una agresión contra bienes jurídicos –suyos o de terceros–, cediendo parte del monopolio que ostenta sobre el ejercicio de la fuerza. Tal como se nota en el video, la agresión ilegítima –la tentativa de hurto– ya había cesado, el hombre ya no representaba ningún tipo de peligro para quien lo agredió brutalmente. Se encontraba inconsciente, por lo cual no era necesario ni razonable, seguir vapuleándolo. El homicidio del supuesto hurtador, según mi opinión, no puede ser considerado un acto de legítima defensa, sino venganza y “justicia privada”.