Mientras usted me lee, un funcionario en una oficina pública se da cuenta de que podría beneficiarse haciendo algo indebido. El riesgo de ser descubierto es mínimo, pero duda: sería la primera vez. En ese momento deberá manifiestarse lo que Kant llamó el “imperativo categórico”, esa armadura interior que lleva a actuar moralmente sin que sea necesario el temor al castigo. Porque si lo detiene el miedo y no su conciencia, evaluará la legalidad y no la rectitud de sus acciones. La línea entre bueno y malo estará señalada por lo que contemple la ley y no por el daño potencial a la comunidad.