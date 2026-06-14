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Cárcel inconmutable para jerarcas que metan la mano en lo público

Muchos han empezado a ver la corrupción como algo cultural, endémico e irreversible; una especie de maldición gitana que pesa sobre la sociedad

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Por Miguel Sobrado
Concepto de corrupción. Primer plano de manos estrechándose sobre una mesa, con simultánea entrega de un sobre de manila cerrado
En muchos países, la corrupción sigue floreciendo porque la hidra de la corrupción nace y se reproduce en las altas esferas. (Shutterstock/Imagen)







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