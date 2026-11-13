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5G: del espectro a la productividad

Costa Rica podría avanzar hacia una hoja de ruta pública de espectro de largo plazo, actualizada periódicamente y vinculada con los objetivos nacionales de inversión y transformación digital

Antenas de telefonía celular, 5G
El diseño de nuestra licitación 5G ha respondido al criterio de privilegiar el despliegue sobre una finalidad meramente recaudatoria. Rafael Pacheco Granados
Elías Soley Gutiérrez