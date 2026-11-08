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Editorial

Por eso también soy cédula seis

En ocasiones me gusta detener el tiempo. Entonces respiro aquel aire a melón o a tierra mojada, resuena el ritmo de Eddy Herrera o de Joseph Fonseca, saboreo el ceviche de doña Seidy, y veo, una vez más, esa luna llena en medio del guayabal de don Nango, que me parece la más brillante del mundo

Vista de isla Chira (tomada desde Barra Honda)
Hace 24 años llegó a las islas del golfo de Nicoya con más dudas que certezas y la responsabilidad de atender a 1.600 personas. Allí aprendió de medicina, de la vida y de una comunidad que terminó por adoptarlo. Aquí, vista de isla Chira, captada desde Barra Honda. Foto: Ricardo Millán
Ricardo Millán González