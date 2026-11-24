La cumbre climática (COP31), que reúne cada año a casi 200 Estados y territorios, se desarrolló esta vez con una tensión extrema. De un lado estuvieron los países realmente comprometidos con frenar el calentamiento global, cada vez más acelerado; del otro, aquellos que apuestan a continuar –e incluso acelerar– la producción y consumo de su principal fuente: los combustibles fósiles.

La imposibilidad de reconciliar ambas posturas con un mínimo de responsabilidad por el futuro de la humanidad, finalmente condujo a su fracaso , a pesar de que las negociaciones, en la ciudad turca de Antalya, se extendieron por 49 horas más de lo previsto. El resultado, aunque lamentable, es preferible a que su documento político final hubiera dejado por fuera el compromiso de iniciar un proceso para dejar atrás el uso de hidrocarburos.

Nunca como en esta oportunidad la urgencia de atajar el deterioro climático había quedado más de manifiesto. Pero, como pocas veces, la agresividad de los países petroleros impidió avanzar en tal sentido. La crisis energética generada por la guerra en Irán, los reacomodos geopolíticos y el apetito de los centros de datos para alimentar la inteligencia artificial se convirtieron en sus aliados.

Hace apenas dos meses, Naciones Unidas reconoció que sería imposible limitar el incremento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados sobre el nivel preindustrial, objetivo clave del Acuerdo Climático de París, en 2015. En lo que va de este año, se han acumulado inusuales sequías, inundaciones e incendios forestales. Un enorme glacial colapsó en Nepal, y el fenómeno El Niño, aunque cíclico, tendrá severidad extrema. El acelerador común de estos fenómenos es el calentamiento global.

El primer acuerdo para iniciar una “transición desde” los combustibles fósiles fue adoptado por la COP28, celebrada en 2023 en Dubái. También fue el último, porque desapareció en las dos siguientes.

Este año, el borrador inicial de acuerdo, propuesto por Turquía y Australia, sus copresidentes, lo incorporó. Sin embargo, bajo presiones del bloque petrolero, encabezado por Arabia Saudita, con el aval de Rusia, China e India, fue eliminado de la versión final, el jueves.

En su lugar, los saudíes y otros productores del golfo Pérsico propusieron impulsar la captura y el almacenamiento del carbono presente en la atmósfera, un procedimiento caro, sin eficacia comprobada y con riesgos secundarios impredecibles. En síntesis, un peligroso “blanqueo” de sus irresponsables políticas.

La maniobra resultó inaceptable para la mayoría de los Estados participantes, que se negaron a avalar cualquier acuerdo que prescindiera del compromiso. Estuvieron encabezados por la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Canadá, Panamá, Vanuatu y otros pequeños Estados insulares en riesgo de desaparecer por el incremento en el nivel del mar.

Turquía propuso que la electricidad llegue a proveer el 35% del consumo global de energía en 2035, frente al 23% actual. Conveniente, sin duda, pero no lo condicionaba al uso de fuentes limpias y renovables para generarla, por lo cual la iniciativa encontró grandes dudas.

El otro elemento central de discordia fue el financiamiento para la resiliencia climática de los países pobres. Son estos los que más sufren a causa del calentamiento global, pero los que menos responsabilidad tienen por su avance. Este y otros temas quedaron postergados para la COP32, prevista a celebrarse en Etiopía el próximo año.

Algunas delegaciones, incluida la panameña, también cuestionaron el mecanismo de consenso que rige estas cumbres, pues permite que un solo país, o un grupo muy reducido, bloquee cualquier acuerdo. Frente a esta limitación, plantearon la necesidad de sustituirlo por un sistema de votación por mayoría, eventualmente calificada. De lo contrario, las negociaciones seguirán expuestas al veto de unos pocos y las cumbres corren el riesgo de quedar condenadas a la parálisis y la irrelevancia.

Las tensiones, conflictos y reacomodos geopolíticos en curso también contribuyeron al fracaso. En enero de 2025, Estados Unidos abandonó la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la que emanan las COP. Este año, mientras se desarrollaba la de Antalya, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, reunidos en Shenzhen, China, se comprometieron a incrementar la producción de hidrocarburos. Difícil un peor entorno.

Como reflejo de una tendencia que comenzó en 2022, Costa Rica no tuvo ningún liderazgo en la COP31. La delegación oficial ni siquiera fue encabezada por un ministro o ministra, al contrario de vecinos como Panamá, Nicaragua y El Salvador.

Resulta muy difícil hacer previsiones sobre lo que pueda ocurrir en futuras cumbres climáticas y cuál sea la evolución del calentamiento global. Los presagios son malos. Sin embargo, las iniciativas nacionales siempre cuentan. Las alianzas entre países comprometidos tienen potencial para inclinar la balanza. La tecnología puede ofrecer rutas adecuadas. Los imperativos económicos ya están impulsando procesos de electrificación.

Por lo pronto, pareciera que en la de Turquía se estableció un buen precedente: el rechazo de los paliativos y las hipocresías. Esto, por sí mismo, es un avance.