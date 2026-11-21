Creo que los costarricenses estamos muy conscientes del enorme rezago de nuestra infraestructura vial, cuyos orígenes se encuentran en un pasado de varias décadas.

Hubo un tiempo, en los años cincuenta del siglo XX, en que los gobiernos emprendieron una etapa de diseño y planificación viales y se construyeron importantes obras, pero, aun desde entonces, los diseñadores nunca tomaron en cuenta el aspecto estético, supongo que por economizar, aunque es también un vacío de nuestra cultura.

Luego, dejamos de construir a ese ritmo y hemos caído en un periodo de declive, pues a veces hasta se abandona el mantenimiento. Mientras tanto, otros países van en la dirección contraria, porque han entendido que construcciones como carreteras y puentes pueden –y deben– decorarse para mejorar el paisaje y el ambiente.

Para ilustrar la situación de Costa Rica, me limitaré a un solo ejemplo: la fuente de la Hispanidad, bajo un puente de tosco concreto.

La fuente de la Hispanidad tiene de todo, menos de fuente. El nombre permanece, la estructura sigue allí y el lugar conserva su condición de referencia urbana, pero el agua, que debería darle sentido al conjunto, es una ausencia que ya parece haberse incorporado al paisaje. Después de varias décadas desde su inauguración, seguimos esperando que funcione de manera sostenida.

Es una pena. Estamos ante un espacio icónico de San José, una puerta de entrada a San Pedro y un punto de encuentro que forma parte de nuestra memoria colectiva. Merecería una atención acorde con ese significado. Las pocas veces que hemos podido contemplar sus fuentes funcionando, el agua le ha dado brillo, movimiento y belleza a un entorno dominado por el tránsito.

Desconozco las razones que impiden mantenerla en funcionamiento. Podrían existir dificultades técnicas, problemas de mantenimiento u otras circunstancias que convendría explicar públicamente. Pero, si la causa es técnica, resulta razonable esperar una solución.

Cuesta comprender que una institución con la capacidad y los recursos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no pueda contribuir a resolver el problema y sostener una respuesta duradera, en coordinación con las entidades que correspondan.

Recuperar el movimiento del agua y mantener las fuentes conforme al diseño original sería un avance concreto en la estética de esta zona. También permitiría devolverle su sentido a una obra que hoy parece condenada a conservar únicamente el nombre de aquello que debería ser.

Al continuar el recorrido por la carretera de Circunvalación, la inquietud se extiende a otras rotondas y a los espacios que las acompañan. Hay superficies que podrían albergar áreas verdes y jardines cuidados. Sin embargo, con frecuencia se perciben como terrenos residuales, lugares que quedaron entre las vías y a los cuales apenas se presta atención.

Nuestra ciudad tiene condiciones climáticas que favorecen la vegetación. Con una selección apropiada de plantas, criterios de seguridad vial y mantenimiento constante, estos espacios podrían aportar color, frescura y una imagen mucho más agradable a los recorridos cotidianos. Miles de personas pasan frente a ellos todos los días. Su estado también influye en la manera en que experimentamos la ciudad.

Algunas de estas rotondas se encuentran cerca de supermercados, bancos, restaurantes y grandes establecimientos comerciales. Allí existe una oportunidad para establecer alianzas entre las instituciones públicas y el sector privado. Las empresas podrían contribuir al mantenimiento de jardines mediante acuerdos claros, con supervisión y continuidad. La colaboración tendría un resultado visible para toda la comunidad.

Desde luego, es necesario precisar a quién corresponde atender cada espacio: municipalidades, autoridades responsables de la carretera u otras instituciones. Esa distribución de competencias debería facilitar el trabajo. Cuando nadie asume una responsabilidad visible, el abandono termina encontrando dónde instalarse.

Embellecer la capital requiere presupuesto, organización y constancia. Un jardín necesita cuidados después de su inauguración; una fuente necesita funcionar después de la fotografía oficial. Es en esa continuidad donde se demuestra el interés por el espacio público.

Podríamos comenzar por algo tan concreto como devolverle el agua a la fuente de la Hispanidad y recuperar, una a una, las áreas verdes de Circunvalación.

Sería una manera de recordarnos que San José merece cuidados y que quienes la habitamos tenemos derecho a encontrar belleza en nuestros recorridos diarios.

jecastillob@gmail.com

Enrique Castillo es catedrático retirado de la UCR, abogado, sociólogo, diplomático, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, y escritor.