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Columnistas

Sinpe Móvil y el diagnóstico equivocado de Hacienda

¿Cuánto espera recaudar Hacienda? ¿Cuántos pagos podrían regresar al efectivo? ¿Ha comparado los beneficios esperados con el costo de revertir parte de la modernización financiera?

En la imagen, la vista de productos y un letrero promocionando Sinpe Móvil en un comercio local.
Para participantes en ferias del agricultor, artesanos, comerciantes y trabajadores independientes, recibir pagos sin manejar efectivo representa una mejora extraordinaria. Alonso Tenorio
Dennis Meléndez Howell