No hay dudas de que las nuevas tecnologías afectan a los trabajadores de algunas maneras adversas. Siempre ha sido así, y la gente seguirá desplazándose de un sector económico a otro. Pero, si bien la innovación tecnológica crea nuevas oportunidades, la economía de los miniempleos actual, en particular, refleja cómo también puede debilitar los derechos de los trabajadores y aumentar la inseguridad laboral. Los temores de los trabajadores son reales, razón por la que el movimiento sindical ha estado luchando por defender a aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Un valioso avance para asegurarse de que la automatización no deje a nadie detrás sería ampliar el concepto de transición justa (just transition), que se utiliza actualmente en los casos de reubicaciones debido a la situación climática, a las disrupciones ocasionadas por la tecnología.