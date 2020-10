Como escribió Paola Zamora el 8 de marzo del 2015 en su red social: “Desnuda soy auténtica, soy esperanza, soy incertidumbre. Desnuda soy hermosa y no porque alguien me lo dijo y no por algo que vi, sino porque lo siento. Pero no chinga que es vulgar, que es violento… machista… lujurioso… Desnuda soy voz viva, risa, llanto, emoción. No chinga donde sería silencio, plana: sin más dimensión que la carne y lo huesos… Desnuda soy mujer no objeto”.