En otros contextos, en los cuales el interés público predomina y, por tanto, no existe impunidad, el individuo se comporta como ciudadano. Como muy bien dice Denise Dresser en su libro Manifiesto mexicano, la raíz de la corrupción “no es cultural, sino institucional. No es de hábitos, sino de incentivos. No se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona. Los de abajo son corruptos y toleran la corrupción porque los de arriba han creado leyes para permitirla (…). Un Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés”.