Si queremos reactivar la inversión y el empleo, tenemos primero que crear confianza en que vamos por el camino correcto. No puede ser que el gobierno malgaste más de ¢1,5 billones por una deficiente asignación de los recursos para el pago de remuneraciones, compras mal estructuradas al no tener un sistema digital unificado y una serie de transferencias que no son evaluadas.