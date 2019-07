Frente a la desesperanza y la falta de alternativas, se va creando paulatinamente un clima fértil para un gobierno autoritario y dictatorial, que en nombre de dios o de un líder pida poner fin al “imperio del mal”. Pero ¿es la dictadura una alternativa en nuestra América? Definitivamente no, la historia está plagada de dictadores que llevaron la violencia, el hambre y la tragedia a sus pueblos. Si este no es el camino, y la legalidad democrática está blindada por leyes y reglamentos de los grupos patrimonialistas que entorpecen, cuando no imposibilitan el cambio, ¿cuál es la alternativa?