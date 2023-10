La piedra de la locura

Esta historia puede comenzar con una escena de esas de folletín patético donde el padre desobligado, ausente siempre de la vida familiar, un rudo chofer de autobuses, maltrata al hijo al punto de levantarlo a golpes del sillón donde ve la televisión, y la madre, en lugar de ponerse del lado de su vástago humillado, se convierte en cómplice de los maltratos.

Ya adulto, el personaje se ha convertido en un solitario empedernido. Llega a tener su primera novia a los 47 años, una cantante de cumbia algo avejentada a la que conoce por Instagram, Daniela Mori, cinco años mayor, y cuyo tema Endúlzame que soy café había sonado tiempo atrás en la radio. Pero ella lo deja a los seis meses.

Cuando su mastín inglés Conan, su único amigo e hijo, muere de cáncer, descubre que a través de una médium puede comunicarse con el espíritu del perro y traspasar la puerta iluminada hacia la otra dimensión, donde dialoga con otros muertos ilustres, Murray Rothbard, por ejemplo, fundador del anarcocapitalismo, o la filósofa Ayn Rand, autora de La virtud del egoísmo, y hasta con Dios mismo.

Ya antes había visto a Dios, pero aún no entraban en conversación. “Yo vi tres veces la resurrección de Cristo, pero no lo puedo contar, dirían que estoy loco”, declaró una vez.

La médium clarividente es su propia hermana, Karina, solterona como él, dotada de poderes esotéricos. No cualquiera puede convencer a Dios para que acepte ser parte de un chat a través de los planos astrales. Dios le comunica a su elegido, como un día lo hizo con Moisés, que tiene que ponerse a la cabeza de su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. No debe detenerse hasta alcanzar la presidencia de Argentina.

El Peluca y cantante

Está a punto de conseguirlo. Ya habrán adivinado hace rato de quien hablo: Javier Milei, hombre de ojos centelleantes de furia y abundante cabello despeinado como una estrella caduca de rock, lo que le ha ganado el apodo de el Peluca.

En lugar de las tablas de la ley, lleva en las manos una motosierra encendida para cortar y recortar todo hasta arrasar el bosque, tumbar el Banco Central, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y sobre esa tierra yerma construir el paraíso, o importarlo: “Si me dan veinte años, podemos ser como Alemania y si me dan treinta y cinco, como Estados Unidos”, grita en los mitines y platós, con lo cual nos avisa que sus planes de quedarse en el poder son muy a largo plazo, como ocurre en nuestros países latinoamericanos con los caudillos que se suben a las tribunas para no volver a bajarse, lleven peluca o no.

Economista por la Universidad de Belgrano y dueño de lo que alguien cataloga de “histrionismo neurótico”, su cólera se desata cuando le hablan de John Maynard Keynes, su villano preferido, al punto de insultar a una periodista llamándola burra porque se lo menciona, y le ofrece instruirla para “desasnarla”.

Subió de joven a los escenarios de barrio como cantante de la banda de rock que él mismo creó, cuando interpretaba sus propios temas, pero, sobre todo, hacía covers de los Rolling Stones.

En el 2019, ya como aspirante presidencial, actuó en la pieza escrita por él mismo, El consultorio de Milei, estrenada en el teatro Picadilly de Buenos Aires: Sucalesca, el personaje, tiene problemas con sus finanzas, y acude a un consultorio de economía, atendido por el propio Milei, quien le explica que la razón de sus males son los economistas fracasados y los políticos corruptos.

La obra arranca con un tema punk rock: “A la mierda los malditos empresarios. / A la mierda sodomitas del capital / basta de basura keynesiana / ha llegado el momento liberal / tenemos un líder y él es un gran referente / que al Estado siempre logra incomodar. / Javier Milei futuro presidente. / Javier Milei el último punk”.

Argentina en picada

Proclama su adhesión sin condiciones a la venta libre de armas y al tráfico de órganos, solo un mercado más, y sobre la venta de niños opina que “quizás de acá a 200 años se podría debatir”.

El Estado no es sino un pedófilo suelto en un jardín de infantes, los impuestos son una rémora de la esclavitud y entre el Estado y la mafia prefiere la mafia, porque tiene reglas y cumple. Una empresa que contamina un río, ¿dónde está el daño?, reza su credo libertario. En su partido La Libertad Avanza, figurar en las listas de diputados tiene un precio en dólares.

¿Cuándo se volvió Argentina un país de los trópicos bananeros, donde hablar con los muertos o resucitarlos es un lugar común, porque lo asombroso no causa asombro, la brujería reina en los palacios presidenciales, donde se incuban las más tenebrosas quimeras y la piedra de la locura brilla incrustada en la frente de los tiranos delirantes?

Habría que irse a los tiempos de José López Rega, oscuro cabo de Policía que se convirtió en consejero áulico de la presidenta Isabel Perón, todopoderoso ministro de Bienestar Social que era a la vez jefe de la banda secreta la Triple A, responsable de decenas de muertes y desapariciones, y experto en la macumba, la umbanda y el candomblé, que leía los arcanos en el zodíaco y percibía la luz divina en las radiaciones de los planetas, como se muestra en su obra maestra Astrología esotérica (secretos develados) de 1962.

Ahí escribe: “Mis ojos tienen la facultad triste y dolorosa de perderse en los planos y en las dimensiones de los tiempos; pasado, presente y futuro; pero mi boca solo puede mencionarlo en parábolas incomprensibles para el idioma humano”.

Frustración, desesperación, lo que sea, ganas vengativas de arrasar el bosque, pero los votantes se disponen a elegir a Milei, motosierra en mano, y, por lo que se ve, el espíritu de Conan correteará libremente por la Casa Rosada.

El autor es escritor.