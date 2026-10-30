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Columnistas

La IA: una oportunidad para transformar la economía informal en Costa Rica

Costa Rica tiene una oportunidad para vincular tres objetivos fundamentales: transformación digital, inclusión productiva y protección social

Empleo informal
Según la Encuesta Continua de Empleo del INEC correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026, aproximadamente 790.000 personas trabajan en condiciones de informalidad. (Foto con fines ilustrativos). Rafael Pacheco Granados
Ricardo Monge González

Cuando hablamos de inteligencia artificial (IA), generalmente pensamos en empresas tecnológicas, profesionales altamente calificados y grandes transformaciones del mercado laboral. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos cómo esta revolución tecnológica podría mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan en la economía informal. Para Costa Rica, esta pregunta resulta particularmente importante.

Según la Encuesta Continua de Empleo del INEC correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026, aproximadamente 790.000 personas trabajan en condiciones de informalidad, de las cuales 434.000 son trabajadores independientes y 356.000, asalariados o auxiliares familiares. Es decir, más de uno de cada tres trabajadores costarricenses enfrenta condiciones laborales frecuentemente caracterizadas por bajos ingresos, elevada vulnerabilidad y limitada protección social.

¿Podría la inteligencia artificial contribuir a transformar esta realidad?